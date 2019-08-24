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U18世界盃／中華對美怪物投手　教頭：適應快速變化球

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▲U18中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

U18中華隊在世界盃開打前，在台中與U18美國隊交手4場比賽，除了讓所有投手進入高強度比賽賽事之外，野手也是面對強投的機會，掌握球速較快的變化球。

中華隊24日對戰美國隊首戰，排出理想棒次應戰，觀察球員表現，中心棒次第3棒鄭宗哲與第4棒李浩宇大致底定，第5棒則有兩個人選，對方派出左投由右打林辰勳為先，對方若派右投就排上林子豪，首戰美國隊派左投Lucas Gordon，因此就以林辰勳為第5棒。

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美國隊投手陣容球速都有一定水準，總教練周宗志表示，「對野手來說是好事，可以提前面強度高的投手，尤其觀察影片美國隊投手的變化球都能達140公里，在國內很少有機會遇到這樣的投手，這4場比賽可以讓打者適應對快速變化球的節奏，球速快的左投也不多，過去熱身賽只有對統一獅二軍時，左投王玉譜球速達148公里，打線就有點被壓制，所以也藉此增加對左投速球的經驗。」

中華隊對美國首戰排出，第一棒一壘手何恆佑，第二棒中外野岳政華、第三棒游擊手鄭宗哲、第四棒二壘手李灝宇、第五棒捕手林辰勳、第六棒三壘手林子豪、第七棒指定打擊林政華、第八棒右外野手林子崴、第九棒左外野手蔡佳諺。

關鍵字： U18世界盃中華隊美國隊
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