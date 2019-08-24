U18世界盃／沒在怕火球男　高中怪力李灝宇扛中華四棒

▲高中「怪力男」李灝宇。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

素有高中「怪力男」之稱的強打李灝宇，在本次U18中華培訓隊與美國熱身賽，預計被安排擔任第四棒。先前有些陷入打擊低潮的他，近期狀況漸入佳境，期待在熱身賽調整到最佳狀態，向世界展現重砲本色，幫助球隊贏球。

李灝宇過去曾入選U12、U15世界盃國手，今年入選U18中華培訓隊，即將升高二的他被賦予中心棒次重任，他表示，「多少是有一點壓力，但不會想太多，球還是要打，做好本分為球隊做出貢獻。」

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先前集訓期間曾面臨打擊低潮，李灝宇感覺「有力使不出」，經過教練團的調整過後，狀態越來越好，他說：「之前揮棒感覺卡卡的，身體軟軟的，但現在好點了，希望去韓國前可以調整到最佳狀態。」

本屆美國隊來勢洶洶，要力拚五連霸，陣容完整投打均衡，有多位速球派投手和重砲打者，這也激起李灝宇的鬥志，期待對決實力更強的對手，「他們力量很大，身材很粗壯，但台灣技術不會輸人，我們更細膩。」

升上高中就設定要再披中華隊戰袍，李灝宇在高一升高二的暑假就達成自我設定的目標，對於即將在30日開打的U18世界盃抱著相當大期待，「想要挑戰世界各國的棒球好手，好好享受這次高中的棒球世界盃。」

中華隊與美國的4場熱身賽，中華隊設定以正式先發陣容應戰，目前打擊棒次已有初步的雛形，首戰的中心棒次安排為三棒鄭宗哲、四棒李灝宇、五棒林子豪，藉由本次比賽觀察投打狀況，看球員面對更高強度的投手臨場表現，再進行細微調整。