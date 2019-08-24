女排亞錦賽／中華3比1擊退印尼　明爭取本屆最佳第五名

▲中華女排 。（圖／取自AVC，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽正在南韓首爾進行，中華隊以戰績1勝1敗分組第二進入8強，得到明年參與東京奧運亞洲區資格賽的機會，8強複賽不敵南韓、贏下伊朗，但無緣4強進入5至8名排名賽，24日以3比1（25：20、25：18、23：25、28：26）擊敗印尼拿下勝利。

中華以小組第二，和地主南韓、伊朗、日本、哈薩克、泰國、大陸、印尼晉級8強，取得東京奧運資格賽門票。8強複賽E組有地主南韓、伊朗、泰國和中華，F組則是日本、哈薩克、大陸和印尼，不過8強複賽遭到地主南韓直落三、以3比1逆轉勝伊朗，可惜無緣4強。

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中華女排進入5至8名排名賽，第一場交手印尼，前兩局以25：20、25：18搶下，取得聽牌優勢後，可惜以23：25讓出一局，第四局更鏖戰至28：26分出勝負，順利以總局數3比1擊敗印尼，獲得明天爭取5至6名的資格，對手將是哈薩克和伊朗的勝方。

另外中華女排獲得東京奧運亞洲區資格賽，由於在亞錦賽的前8名都能獲得進入參加資格賽資格，加上日本是東奧地主、大陸已經取得資格，因此第9名也能獲得資格，明年1月的資格賽8支隊伍要爭取唯一一張的亞洲區奧運參賽資格門票。