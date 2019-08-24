世籃賽／中國熱身賽遭巴西逆轉　周琦末節扭傷退場

▲中國男籃遭巴西逆轉，周琦還扭傷腳踝。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽開打倒數一週，身為地主的中國也在23日晚間與巴西進行了一場熱身賽，原先中國隊最多領先達到12分，但卻在末節崩盤，慘遭巴西以90比84逆轉，更糟的是陣中禁區主力周琦還在比賽中受傷，仍不確定能否繼續征戰。

今年大換血的中國男籃，面對巴西的熱身賽中，在首節就展現了極佳狀態，憑藉郭艾倫內外猛攻，瞬間就建立起10分優勢，不過巴西暫停回來後也打出6比0攻勢，反觀中國隊攻勢下滑，首節打完，兩隊戰成19比19平手。進入次節後，雙方的攻防依舊互不相讓，到了5分40秒，雙方還是打成平手，不過郭艾倫挺身而出，先是在外圍飆三分，隨後又殺入禁區，加上易建聯在最後時刻命中壓哨三分，幫助中國半場打完取得43比42的1分領先。

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易籃後中國越打越猛，易建聯開局就連砍5分，還與周琦頻頻在內線猛攻，打出了10比4的攻勢，加上外圍攻勢，中國一度最多領先達到12分，不過巴西靠著巴柏沙的帶領，立刻將分差縮小，儘管三節打完巴西仍以6分落後，但進入末節「森巴軍團」開始反撲，開局就打了7比0攻勢反超比數，隨後巴西攻勢越來越強，一舉將分差擴大到雙位數，儘管終場前1分鐘，中國追到個位數落後，中國就遭巴西以90比84逆轉。

全場中國共有4人得分上雙，其中郭艾倫攻下22分、5籃板是最高，易建聯則有20分、7籃板；巴西方面，巴柏沙則有19分進帳。不過對於中國男籃更雪上加霜的是，在末節最後3分40秒，周琦在外圍投籃後，落地疑似踩到對手，不慎扭傷腳踝傷退，目前傷勢仍不明朗，接下來能否繼續征戰還是未知數。

▲郭艾倫攻下中國隊最高分。（圖／CFP）