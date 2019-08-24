2019亞青定向越野賽　中華隊連三屆參賽拚前三

▲中華亞青定向越野代表隊。（圖／全國定向越野協會提供）

記者王翔／台北報導

2019年亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽將於8月27日在日本山梨縣北杜市開幕，中華小將經過近半年培訓後士飽馬騰，於今（24）日啟程前往日本，將先參加賽前二天訓練營，準備在27日揭幕的賽事全力爭取佳績。

中華隊是由東華大學教練陳孝夫擔任總教練，國手出身的賴韋綸擔任教練，共有20歲、18歲、16歲男、女共16位菁英選手，其中，20歲女生組實力不錯，去年12月香港亞錦賽，黃敏惠獲1銀1銅，另外，20歲男生組黃博遠、蔡亞宸在男子20歲菁英組排名第5，男子18歲菁英組賴賢鴻、鄭凱懋獲第6名。

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本屆亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽已是第三屆，前二屆中華隊都沒有缺席。本屆共有日本、哈薩克、韓國、中國、澳門、香港、新加坡及中華隊共等8個國家派隊參賽，選手共計130人，競爭相當激烈。

中華隊16名選手中，除男選手馬金言、謝品昇、何子宏及女選手蕭佳妤、鄒雅涵等5位選手外，其餘11位選手都已有國際賽經驗。除曾在上屆亞錦賽奪得佳績的黃敏惠、黃博遠、蔡亞宸、賴賢鴻、鄭凱懋，林沁禔、李東陽、林擷芳、郭曼雯、梁宇琪、鄭淳芸也都是目前臺灣頂尖的青年與青少年選手。

本屆比賽於27日正式展開，首日進行模擬賽，28日進行短距離決賽，30日進行短距離接力賽，31日進行中距離決賽後頒獎閉幕，中華隊訂9月1日返國。