CBA／北京首鋼宣布租借周儀翔　將和林書豪當隊友？

▲周儀翔新賽季被租借到北京首鋼。（圖／翻攝自北京首鋼微博）



記者張曜麟／綜合報導

周儀翔上季被江蘇同曦租借至新疆飛虎後，日前也傳出周儀翔本季可能會被租借到北京首鋼，現在這個消息也正式確定，周儀翔新賽季將前往北京首鋼征戰，先前北京首鋼不斷與林書豪傳出有聯繫，若接下來林書豪也加盟，就將看到周儀翔與林書豪一同聯手。

2017年周儀翔被江蘇同曦以榜眼簽挑中，不過菜鳥賽季表現不如預期，在上季被租借至新疆飛虎後才逐漸打出水準，其中三分命中率更從23％提升到41％，也在一場對決上海的比賽攻下CBA生涯新高19分，更隨著新疆一路闖進總冠軍戰，無奈最終遭到廣東橫掃。

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進入CBA第3年，周儀翔將再次被江蘇同曦租借到北京首鋼，意謂著當時周儀翔與同曦簽訂的3年合約，只有一年在江蘇度過。除此之外北京另外也租借了同曦另一名球員，那就是208公分的中鋒李佳益，這是北京首鋼在本季引援的第一步，同時周儀翔的加入，也稍微舒緩了首鋼後場戰力不佳的問題。

先前中國籃球記者宋翔爆料，北京首鋼正在積極網羅林書豪加盟，甚至傳出開了稅後300萬美元的史上最高薪合約，儘管林書豪親自出面闢謠，但他至今仍未被NBA球隊簽下，先前還與中國球鞋品牌「特步」簽約，林書豪也表示不排斥回到亞洲打球，使外界都認為他有可能在新賽季加盟CBA，而北京首鋼目前也還在找尋小外援，倘若林書豪屆時加盟，就將和周儀翔一同征戰。

▲林書豪有機會和周儀翔聯手？（圖／CFP）