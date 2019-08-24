中職／伍鐸對決潘威倫　運彩看好富邦勝統一



▲伍鐸。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將24日下午5點05分在天母棒球場交手統一7-ELEVEn獅隊，富邦洋投伍鐸（Bryan Woodall）面臨最終期末考，統一潘威倫第10度挑戰生涯第141勝，富邦近期對戰統一3連勝，同時在天母球場2連勝，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.80、富邦悍將賠率1.70、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率2.15，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.45、大小分開出9.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

伍鐸本季20場出賽，17場先發，戰績2勝11敗，109.1局被擊出139支安打，包括22支全壘打，72次三振，21次四死球，防禦率5.19，WHIP值1.37，今年碰過統一8場，取得1勝4敗，對戰防禦率3.46，對戰被打擊率0.273，曾被潘武雄、蘇智傑、陳鏞基敲過全壘打。

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潘威倫本季18場先發，戰績5勝6敗，99局被擊出119安，包括10支全壘打，41次三振，15次四死球，防禦率4.00，WHIP值1.33，本季遭遇富邦6場，拿到2勝3敗，對戰防禦率2.80，對戰被打擊率0.299，曾被林益全、胡金龍敲過全壘打。