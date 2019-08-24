華頓性侵案終結　證據不足聯盟和國王隊都不再調查

▲華頓性侵案因為證據不足告終。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

今年被湖人開除的華頓(Luke Walton)，才１天的時間就火速接掌國王兵符，不過先前美國八卦媒體《TMZ》披露，華頓過去尚未成為紫金教頭之前，曾性侵美女記者特南(Kelli Tennant)，對此NBA與國王隊都展開調查，目前這件案子也已經結束，聯盟認並沒有足夠的證據可以證明華頓性侵，將不會再追查這件事。

特南聲稱在華頓還未成為紫金主帥前，她曾邀請對方為書寫推薦序，這位少帥提議兩人在自己下榻的飯店房間見面討論，未料她進到房間就被強壓到床上性侵。而特南也說這件事情發生於2014年，之所以現在才報警，是因為當時她才25歲，過於年輕以至於被嚇壞，並認為時間可以治療一切，發現步行後才跟律師提起。

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針對這起控訴，NBA以及國王隊立刻就展開調查，過程中訪談了包括華頓在內超過20名的相關人員，並且查閱了許多相關資料，也多次找了特南本人想進行調查，不過都被她拒絕，而是以律師代表參與調查。現在時間過了4個月，NBA聯盟以及國王隊都發出聲明，將不會再繼續調查這件案子，因為並沒有足夠的證據來證明華頓有性侵的行為，除非有新的證據出來，不然性侵案就此終結。

國王隊發出聲明表示，「華頓是我們的總教練，我們支持他以及他的球隊繼續為新賽季的到來進行準備。」全案至此了結後，華頓也說，「我百分百的專注在執教國王隊，並且於開季前與這群難以置信的球員、教練團一起迎接熱身賽。對於這件事情我不會做更多評論。」

▲指控現任國王主帥華頓性侵的體育記者特南。（圖／翻攝自推特／Kelli Tennant）