魔獸將重返紫金軍團　簽1年260萬美元非保障合約

▲霍華德將與湖人簽定1年260萬美元非保障合約。(圖／達志影像／美聯社)



記者張曜麟／綜合報導

日前因為卡森斯(DeMarcus Cousins)受傷，湖人開始尋找另一名替代的中鋒，也測試了幾名人選，而根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，湖人將簽下「魔獸」霍華德(Dwight Howard)，《ESPN》記者沃納洛斯基進一步補充，霍華德將與湖人簽定的是1年260萬美元的非保障合約。

霍華德其實早在卡森斯受傷後，就一直是湖人補強的首要人選，不過考量到他過去幾年狀態明顯下滑，同時過去5季就轉了5隊，這絕非一件正常事情，而「魔獸」過去在湖人的一年中，更與球隊鬧不合，還執意當老大讓許多湖人迷相當不滿，最終不歡而散。

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今夏被送去灰熊的霍華德，一直都不在球隊計畫中，現在他確定會與灰熊達成買斷協議，接下來將會重新回到紫金軍團，根據「沃神」透露，湖人將與霍華德簽訂的是一份1年260萬美元的非保障合約，意謂著湖人仍對霍華德若表現不如預期，或者再與球隊鬧不合的話，湖人可以在2020年1月7日前將他裁掉，完全不會有任何損失。

「沃神」進一步報導，「湖人對於和霍華德的合作態度相當謹慎，一直以來他不斷說自己有改變與教練和隊友互動的方式，現在也還是這麼說，但可以在沒有增加成本的情況下隨時將霍華德裁掉，對於湖人相當有利。目前霍華德已經減重25磅並且證明背傷已經恢復，湖人也希望他可以在籃板球以及護框做到貢獻。」

霍華德自2004年以狀元之姿加盟魔術後，一直都是聯盟第一中鋒代表，甚至率領魔術闖進總冠軍戰，不過離開奧蘭多後，他的職業生涯不斷走下坡，目前已經34歲的霍華德，現在願意簽下這份非保障合約，似乎也代表著他的決心，希望可以在湖人救贖自己。

▲霍華德過去與布萊恩鬧不合，最終只在湖人待了一季。(圖／達志影像／美聯社)