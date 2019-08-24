運動雲

>

魔獸將重返紫金軍團　簽1年260萬美元非保障合約

ETtoday運動雲

▲湖人中鋒霍華德透露，上季的背傷曾讓他一度萌生退休意圖。(圖／達志影像／美聯社)

▲霍華德將與湖人簽定1年260萬美元非保障合約。(圖／達志影像／美聯社)

記者張曜麟／綜合報導

日前因為卡森斯(DeMarcus Cousins)受傷，湖人開始尋找另一名替代的中鋒，也測試了幾名人選，而根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，湖人將簽下「魔獸」霍華德(Dwight Howard)，《ESPN》記者沃納洛斯基進一步補充，霍華德將與湖人簽定的是1年260萬美元的非保障合約。

霍華德其實早在卡森斯受傷後，就一直是湖人補強的首要人選，不過考量到他過去幾年狀態明顯下滑，同時過去5季就轉了5隊，這絕非一件正常事情，而「魔獸」過去在湖人的一年中，更與球隊鬧不合，還執意當老大讓許多湖人迷相當不滿，最終不歡而散。

請繼續往下閱讀...

今夏被送去灰熊的霍華德，一直都不在球隊計畫中，現在他確定會與灰熊達成買斷協議，接下來將會重新回到紫金軍團，根據「沃神」透露，湖人將與霍華德簽訂的是一份1年260萬美元的非保障合約，意謂著湖人仍對霍華德若表現不如預期，或者再與球隊鬧不合的話，湖人可以在2020年1月7日前將他裁掉，完全不會有任何損失。

「沃神」進一步報導，「湖人對於和霍華德的合作態度相當謹慎，一直以來他不斷說自己有改變與教練和隊友互動的方式，現在也還是這麼說，但可以在沒有增加成本的情況下隨時將霍華德裁掉，對於湖人相當有利。目前霍華德已經減重25磅並且證明背傷已經恢復，湖人也希望他可以在籃板球以及護框做到貢獻。」

霍華德自2004年以狀元之姿加盟魔術後，一直都是聯盟第一中鋒代表，甚至率領魔術闖進總冠軍戰，不過離開奧蘭多後，他的職業生涯不斷走下坡，目前已經34歲的霍華德，現在願意簽下這份非保障合約，似乎也代表著他的決心，希望可以在湖人救贖自己。

▲專欄作家認為布萊恩太過自大，應該讓霍華德多有表現空間。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德過去與布萊恩鬧不合，最終只在湖人待了一季。(圖／達志影像／美聯社)

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

推薦閱讀

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／史上第1位！鄭凱文10勝10中繼創大紀錄

中職／猿貢獻7勝　鄭凱文10勝10中繼大紀錄：團隊努力

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

中職／8月狂象　中信兄弟3連勝躍居下半季首位

世羽賽／周天成三局激戰不敵王高倫　四度8強止步無緣拼獎牌

中職／831洋將大限將至　兄弟不會為換而換

中職／林智勝單場雙轟8打點創紀錄　兄弟11比3桃猿

熱門新聞

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

中職／史上第1位！鄭凱文10勝10中繼創大紀錄

中職／猿貢獻7勝　鄭凱文10勝10中繼大紀錄：團隊努力

中職／救統一獅戰績　劉育辰點名一投一野選秀新人

中職／「不愧是上大聯盟的男人」李振昌兩種球屠宰中職

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2林子偉連3場安打！隔13場再開轟

3王志庭連抓3出局數　林鋅杰飆3Ｋ

4魔獸1年260萬非保障合約加入湖人

5捷克賽林昀儒搭檔廖振珽進決賽爭金

熱門新聞

1拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

2人生首收打開轟　林智勝談300轟

3鄭凱文10勝10中繼　史上第1位

4鄭凱文10勝10中繼　隊友說我愛你

5救統一獅　劉育辰點名一投一野新人

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

『我們當真了』李振昌到底是不是泡麵殺手？

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366