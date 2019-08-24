世羽賽／周天成三局激戰不敵王高倫　四度8強止步無緣拼獎牌

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，男單一哥周天成順利挺進8強，，8強賽對上世界排名15的泰國華裔王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN），最終周天成可惜以1比2（16：21、21：11、14：21）落敗，再度在8強止步。

周天成世界排名衝上生涯新高的第2位，本屆首輪2比1擊敗丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），32強賽直落二輕取克羅埃西亞選手金雅克（vonimir DURKINJAK），16強賽駱建佑頻頻重砲扣殺，周天成靠著經驗、穩定性也還以重扣，以2比1驚險搶下8強門票。

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周天成過去四度闖進世錦賽8強，而擊敗駱建佑後，也是生涯第四度晉級8強，如今距離晉級4強獎牌（銅牌）只差一場勝利，對手是王高倫，雙方過去4度交手，周天成取得4連勝，不過周天成的4場勝利中，有3場都打滿3局。

本次交手第一局，周天成直線下殺取分，周天成斜角殺球2平，38拍來回後王高倫掛網、出界，周天成5：2，王高倫挑戰失敗，周天成反手回擊可惜下一拍撲救不及，周天成失誤被追至6平，王高倫大對角反超比數，周天成守中轉攻追至8平，周天成斜殺出界8：11落後。

周天成掛網、判斷失誤，周天成回球不及被拉開至6分落後，周天成挑前場中止失分，周天成挑戰失敗9：15，王高倫挑戰失敗，王高倫近身球，周天成殺球再出界12：19，王高倫突襲出現局點，周天成挑後場、王高倫失誤，周天成翻網球連續化解4個局點，周天成出界可惜以16：21讓出。

第二局王高倫掛網、出界，周天成直線殺球4：0，周天成突擊進攻，加上精準判斷、挑後場連拿8分，多拍來回後周天成掛網，周天成起跳連續殺球、周天成近身回擊挑後場11：1。

王高倫拿下第2分，周天成直線殺球，周天成挑戰失敗12：5，周天成大對角攻擊，下球掛網但仍有7分領先，周天成回擊掛網，王高倫回球掛網、出界，周天成16：7領先，王高倫斜角殺球連追3分，周天成近身球、對角進攻18：10，王高倫出界，周天成先出現局點21：11強勢扳平。

決勝局周天成殺球，王高倫也回應殺球，雙方2平，周天成反拍回擊再殺上網撲球，王高倫掛網，周天成網前假動作，讓王高倫撲救不及5：2，王高倫回擊出界，周天成殺向近身連拿5分，周天成出界、掛網連掉5分被追至7平，周天成近身球下球失誤8平，王高倫也搶網反超比數，周天成撲球掛網8：11落後。

王高倫直線殺球，周天成被拉開至4分差，周天成勾對角中止失分，王高倫翻網球，周天成搶網但下球掛網10：14落後，王高倫連續突擊，周天成直線殺球11：17落後，多拍來回後王高倫掛網，但周天成回球不及12：18落後，王高倫發球過高犯規、下球出界，王高倫近身球，周天成仍5分要追趕，王高倫跳殺，周天成掛網14：21落敗，無緣4強。

周天成生涯第四度闖進世錦賽8強，可惜都在8強止步，距離賽前拿下獎牌的目標，很可惜只差一勝。