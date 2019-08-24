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世界U19中華男排1比3不敵古巴　吞二連敗暫列小組墊底

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▲▼ 世界U19中華男排首戰白俄　五局大戰未能逆轉吞敗 。（圖／取自FIVB）

▲世界U19中華男排 。（圖／取自FIVB，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界U19男子排球錦標賽正在突尼西亞進行，中華男排U19代表隊不敵白俄羅斯首戰吞敗後，23日對上古巴，最終中華男排以1比3（18：25、25：17、19：25、 20：25）落敗，吞下小組二連敗。

本屆世界U19男子排球錦標賽將在21日至30日舉行，20支參賽隊伍共分為四組進行預賽，分組前四名將能夠進入16強交叉對戰，如果落至分組第五，則只能打17至20名的排名賽。中華男排被分在A組，和地主突尼西亞、巴西、古巴以及白俄羅斯同組。

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中華男排U19代表隊首戰先是對上白俄羅斯，可惜在五局大戰後落敗，23日交手長人陣古巴，首局以18：25讓出後，第二局爭氣的以25：17扳平戰局，不過攔網頻頻遭阻，無法有效發揮進攻，加上關鍵球發生失誤，連丟兩局19：25、 20：25，以總局數1比3落敗。

中華男排U19代表隊目前以2敗排在小組墊底，古巴3勝排在第一、白俄羅斯1勝1敗第二、突尼西亞也是1勝1敗第三、巴西1敗第四。中華男排U19代表隊24日對上突尼西亞，小組最後一場則在25日碰上巴西，力爭小組前四名進入16強。

▲▼ 世界U19中華男排首戰白俄　五局大戰未能逆轉吞敗 。（圖／取自FIVB）

關鍵字： 世界U19中華男排
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