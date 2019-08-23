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中職／猿貢獻7勝　鄭凱文10勝10中繼大紀錄：團隊努力

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▲鄭凱文。（圖／記者張克銘攝）

▲鄭凱文。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟本土投手鄭凱文23日對戰Lamigo桃猿6局2出局滿壘接替投球，三振化解危機，加上隊友林智勝6局下3分砲相挺，鄭凱文拿下本季第10勝，成中職史上第1位單季全後援出賽、10勝10中繼的投手。隊友特別為他留下10勝、10中繼的球留作紀念，鄭凱文說：「有這紀錄並非我一人的成就，是大家努力得到的結果。」

鄭凱文此役在6局2出局滿壘登板，面對桃猿強打林立，送出三振，瓦解桃猿攻勢。

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6局下，林智勝轟出本場第2發全壘打，突破3比3平手僵局，率隊以6比3超前，並領先至終場。

鄭凱文今年出賽都是後援，22日對戰富邦悍將投0.1局，拿本季第10次中繼點，今天對桃猿後援1.1局被敲1安，送出3次三振、1保送，無失分奪得第10勝，成史上第1位單季10勝且有10中繼點的全後援出賽投手。

「鄭凱文，我愛你！」隊友賽後告白，鄭凱文靦腆笑了一下：「有這特殊紀錄，自己沒有特別多想，畢竟這不是我一人的功勞，而是整個團隊的努力。」

值得一提的是，鄭凱文的10勝當中，有7勝是對桃猿所拿下，他說：「剛好啦，以前對桃猿也投得不好，是敗多勝少的狀況，能有這樣的成績滿開心的，畢竟他們是一個很好的球隊、打者很好，碰到這麼強的對手，怎麼解決是自己要動頭腦的地方，自己必須在從中成長、慢慢進步。」

關鍵字： 鄭凱文中華職棒中職中信兄弟
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