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世羽賽／五度8強止步　戴資穎PO文：謝謝大家，有些遺憾但盡力

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▲▼ 戴資穎世羽賽8強止步後PO文 。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

▲ 戴資穎世羽賽8強止步後PO文 。（圖／翻攝自戴資穎臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，前世界球后戴資穎8強遭到印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）三局逆轉，無緣晉級4強。賽後戴資穎在臉書貼文，「謝謝大家的加油打氣。」

本屆大會第二種子戴資穎，過去四度晉級8強，但最佳成績也是8強，首戰以直落二輕取印尼小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）後，16強賽共化解金佳恩6個局點晉級，不過8強賽交手辛度，在先拿下一局後，第二局化解對手三個局點，但沒能直落二拿下，第三局在領先沒能守住，遭到對手反超落敗。

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戴資穎本屆很可惜還是沒有能打破8強魔咒，賽後認為自己在關鍵分上沒有把握，失誤過多，還要再改進。戴資穎去年在南京世錦賽8強輸給大陸何冰嬌後，今天輸給辛度，六度參賽五度都在8強止步。戴資穎賽後在自己臉書粉專貼文，「謝謝大家的加油打氣，雖然有些遺憾，但盡力了。」

球迷們留言打氣，「相信下次會更棒！」「加油，有輸有贏，調整一下會更好。」「真的盡力就好。」「已經盡力就不會有遺憾！」「保持身體健康，為下次比賽而準備吧！」「球賽有輸有贏才精彩！」「很精彩的球賽，辛苦了。」

▼戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）

▲▼世羽賽戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）

關鍵字： 世羽賽戴資穎
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