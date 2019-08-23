世界盃品勢中華隊團體總冠軍　自由品勢小將奪金

▲中華隊在自由品勢17歲組團體賽奪金。（圖／羅志峰提供，下同）



記者洪偵源／綜合報導

2019年世界盃跆拳道品勢錦標賽，中華隊23日在自由品勢也傳捷報，由柯翔碩、簡言澔、鄭丞佑 高千千以及陳歆雅，在17歲以下組5人混合團體賽奪下金牌，同時中華隊也拿下團體總冠軍。

世界盃品勢錦標賽為世跆盟新設立賽事，並設有奪牌獎金，今年起每屆會與與對打的團體賽同屆舉行，中華隊在第1天的公認品勢賽程，就拿到11面金牌，自由品勢再接再厲搶下金牌。

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柯翔碩、簡言澔、鄭丞佑 高千千以及陳歆雅，其中高千千與簡言澔，是去年台北品勢世錦賽17歲組團體金牌成員，另一位金牌班底陳亦訓，這次和高千千攜手拿下17歲組混雙銅牌，陳亦訓與陳歆雅分別在男女個人賽獲得銅牌。

張凱健、柯恩群、吳京典、胡子萱以及張紋慈，則在18歲以上團體組獲得銀牌，其中張凱健與張紋慈是去年世錦賽的金牌成員，柯恩群與胡子萱去年世錦賽還是17歲組團體金牌的一員。

這兩組1金、1銀的選手，此次都染上鮮豔的髮色出賽，指導教練羅志峰表示，是為了追求視覺效果染髮，18歲組有傷兵，腳步移動動作無法做得很好，世界盃也感受到各國實力提升太快，台灣也不得不加緊腳步。

至此世界盃品勢錦標賽也劃下據點，中華隊所有選手、教練均為自費參賽，接下來是對打的團體賽，中華隊因備戰大獎賽，加上團體賽與奧運沒有關聯，因此未參加本屆賽事。