世羽賽／戴資穎三局惜遭辛度逆轉　8強止步無緣打破魔咒

▲戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，前世界球后戴資穎前一戰驚險以直落二擊敗南韓金佳恩，晉級8強將要交手印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu），最終戴資穎以1比2（21：12、21：23、19：21）遭到逆轉落敗，無緣4強。

本屆大會第二種子戴資穎，過去五度晉級8強，但最佳成績也是8強，首戰以直落二輕取印尼小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）後，16強賽共化解金佳恩6個局點，直落二驚險搶下8強門票，過去五度都在8強出局的戴資穎，能否打破魔咒前進4強，就要看今晚的對決！

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戴資穎8強賽迎來辛度，雙方14次碰頭，戴資穎握有10勝優勢，不過最近一次交手就是在去年年終總決賽，戴資穎三局遭逆轉。本次交手第一局，戴資穎回球出界，辛度掛網，戴資穎連續兩個翻網球4：2，戴資穎對角滑拍，下球挑後場出界，戴資穎挑前場、勾對角7：3，辛度出界讓戴資穎連拿5分，戴資穎掛網、直線殺球以11：4分領先。

辛度對角殺球連追2分，戴資穎近身攻擊仍有5分優勢，戴資穎下壓、斜線殺球14：7，辛度勾大對角、lucky ball止住失分，辛度放網球沒過、辛度判斷失誤加上出界，戴資穎17：9，辛度回擊掛網，辛度抓住機會直殺，辛度回擊出界，辛度掛網，戴資穎出現局點，辛度出界，戴資穎以21：12，花了15分鐘先拿下。

第二局一開始38拍來回後，戴資穎掛網0：2，戴資穎斜線殺球，讓辛度反應不及出界，辛度打出界讓戴資穎追至3平，戴資穎斜線殺球、接發直接拿分反超6：4，戴資穎掛網，戴資穎斜線進攻，但辛度進攻被追至8平，戴資穎失誤增多，讓辛度連要5分反超，戴資穎判斷失誤9：11。

辛度回球出界、戴資穎殺球掛網，戴資穎兩板虛攻、翻網球追至13平，戴資穎出界讓辛度要回領先，戴資穎13：15，戴資穎勾對角，辛度挑戰失敗雙方15平，戴資穎出界16：18，戴資穎近身球，辛度挑戰失敗18平，戴資穎判斷失誤、辛度先出界局點，戴資穎化解2個局點追至20平，戴資穎失誤，但辛度失誤，戴資穎又化解一個局點21平，戴資穎救球不及21：23遭到扳平。

決勝局戴資穎勾對角2：1，戴資穎網前假動作挑後場、辛度回球掛網，戴資穎挑戰失敗，戴資穎翻網球，讓辛度撲地不及，辛度挑後場，戴資穎直線下殺6：3，戴資穎急墜球落在界內、下球回飛，辛度判斷失誤，戴資穎挑球過長，戴資穎網前假動作，辛度連追2分，戴資穎漂亮防守11：9。

辛度中路殺球追至一分差，戴資穎直線進攻13：10，戴資穎掛網失誤再被追至一分差，戴資穎隨球上網攻擊，辛度近身攻擊追至14平反超，戴資穎追至15平再反超，戴資穎17：16又被追平，戴資穎掛網、出界被反超17：19，戴資穎追至19平，辛度挑後場先出現賽末點，戴資穎以19：21三局遭逆轉，很可惜本屆再度無緣晉級4強。