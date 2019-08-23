馬大偉解盤／天使@太空人　「拆」莊買全場大分

▲太空人先發「Z魔神」葛蘭基 。（圖／達志影像／美聯社）



馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）

台灣運彩美國職棒大聯盟8月24日單場賽事，由洛杉磯天使作客休士頓太空人，目前國際盤口開出太空人讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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太空人葛蘭基(Zack Greinke)轉隊到太空人後3場先發全都奪勝，總共21局掉5分演出，證明強投兩聯盟都能投。在隊友韋蘭德(Justin Verlander)、柯爾(Gerrit Cole)都很猛情況下，也算是良性競爭。

天使蘇拉雷茲(Jose Suarez)本季防禦率6.75，近10場先發只有3場投到第5局，算是另類「穩定」。

莊家思維分析

太空人在拚美聯龍頭，天使基本上季後賽已無望，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場太空人賠率為1.35，認為太空人勝率約74%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買全場大分。

今日選擇「拆」莊理由 :

太空人的比賽現在都開的很深，尤其是3大強投出場，勝負盤不好玩。推薦買全場大分。天使先發蘇拉雷茲本季10次出賽，9場開大，因為投不長、下場時又處於落後，天使派出的後援投手也非勝利組，所以大分機率才會那麼高。加上兩隊近期對戰大分機率約6成，大分是不錯的選擇。

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