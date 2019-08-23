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中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

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▲李振昌。（圖／記者張克銘攝）

▲李振昌。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟李振昌22日對富邦悍將9局上登板救援，再用連續3次三振拿到救援成功，這一次用了14球，大約是5分鐘結束比賽，「泡麵計時器」傳說再添一樁。投手教練林恩宇指出，李振昌現階段處於最有自信的時候，「春訓多練指叉球反而影響到他的表現，現在告訴他，把心思放在最好的球路，現在他更清楚自己的優點，且能夠加以發揮。」

李振昌17日對桃猿用10球投出3次三振，讓陳禹勳直呼泡麵的時間都不夠，「大概是醬料包剛倒下去，泡麵還沒熟就結束了。」泡麵風潮就此傳開，甚至有媒體以泡麵實測，其中李振昌昨役9局上登板面對張正偉，連3顆好球飆出三振，碰上李宗賢用6球，在滿球數後讓他揮空三振，最後對戰胡金龍投5球，最後送出三振，連6打席飆K。

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兄弟教練團春訓時期曾建議李振昌多練指叉球，增加一顆武器球，但成效不佳，還導致肩膀不適提前關機，李振昌決定「砍掉重練」，重回原點，並要求自己不斷的進步，讓自己原有的球路更進化。

只用兩種球路屠殺中職，林恩宇認為最大關鍵在於李振昌的出手點：「除了球速很快、位移很好，振昌的變化球出手跟直球相似，足以混淆打者，我想上半季末休息的那段時間，也讓他完整充電，有更好的狀態。」

Lamigo桃猿陳俊秀印地安人時期與李振昌是投捕搭檔，觀察昔日隊友近幾場的表現，也認為他的投球狀態有找回在大聯盟時期的手感，「現在他的身體狀況很好，有一顆很好的直球，也讓變化球更好運用。」陳俊秀指出，李振昌本來就是很好的投手，出手的瞬間爆發力有出來，球就很會跑、相當有尾勁，「加上他是側投，打者真的不太好對付，不是每位投手都能像他一樣。」

李振昌是教練團相當放心的選手，林恩宇說：「他一直清楚知道自己要的是什麼，覺得自己不足的地方，會跟教練討論，不用擔心他，唯一要擔心是怕他太想要為球隊貢獻而衝過頭吧。」

關鍵字： 中華職棒中職中信兄弟李振昌林恩宇陳俊秀
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