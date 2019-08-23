THE NORTH FACE走出健身房　整個城市都是我的運動場

▲THE NORTH FACE 團練Outdoor Traing戶外訓練 。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

近幾年來從歐美興起並延燒到亞洲的新運動趨勢「Outdoor Traing戶外訓練」，其實整個城市中都充滿著能讓人運動訓練的小角落，街頭、公園、階梯、斜坡，用心探索戶外一切的美好，整個城市都是你的運動場。初次嘗試走出健身房運動可能會不知道從哪裡開始，The North Face特別舉辦城市開練課程，由專業教練教大家利用城市中現有空間運動訓練。

運動維持身心健康時，也要顧外觀時尚機能，為城市健身愛好者提供更多運動選擇之外，更為了明年度的TNF100越野賽事做準備。The North Face以現代都市美學打造一系列全新運動戶外裝備，能讓城市健身愛好者提供更多選擇外，讓運動健身者跑在路上時，更以其專業性能成為極佳運動助力，享受運動的暢快。

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跳脫舊有運動框架 城市開練即刻探索，傳統觀念中認為運動只在運動場或健身房。但世界各地正興起一股新潮流，透過創意將城市中可見一切轉變為訓練的元素。The North Face於8月在北、中、南三地分別舉辦城市開練課程，引領大家突破傳統框架。城市開練特別由黃金教練團帶領，其中包括兩次勇奪TNF100 20K冠軍的江晏慶；曾勇闖 5 大洲、橫跨世界鐵人三項、登山、越野冒險賽的陳仲仁；曾擔任荷蘭世界盃超級馬拉松100公里台灣代表隊隊員的黃崇華；台灣100公里超馬紀錄保持人劉治昀。

黃金教練團親自帶領學員利用城市街道間的花圃階梯、草地、斜坡等等，直接進行運動訓練。累積超過300人參與。走! 跟上世界的潮流，走出健身房，踏上城市街頭，即刻開始探索。

近幾年來從歐美興起並延燒到亞洲的新運動趨勢「Outdoor Traing戶外訓練」，全球戶外運動領導品牌The North Face，秉承一貫“探索永不停止”的精神，為所有工作壓力大、生活節奏緊湊的都市上班族以現代都市美學打造一系列全新運動戶外裝備，能讓城市健身愛好者提供更多選擇外，讓運動健身者跑在路上時，更以其專業性能成為極佳運動助力，享受運動的暢快。