不斷更新／陳晨威首打席敲二安無用　桃猿兄弟首局0比0

▲林智勝。（圖／記者黃克翔攝）



體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿與中信兄弟在洲際球場3連戰第1場，先攻的桃猿，雖然晨威首打席就從兄弟先發赫猛手中敲出二壘安打，但後續進攻未能推進，而王溢正面對兄弟打者，也在1局下成功讓對手三上三下，目前雙方0比0。

一局上 ：Lamigo先攻

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第一棒中外野手 陳晨威：右外野方向二壘安打，打者攻佔二壘。

第二棒三壘手 林 立：打者遭三振，一出局。



第三棒左外野手 藍寅倫：右外野方向飛球遭接殺，二壘跑者推進至三壘，二出局。

第四棒捕 手 林泓育：三壘方向界外飛球遭接殺，三出局。

一局下

第一棒二壘手 吳東融：中外野方向飛球遭接殺，一出局。

第二棒三壘手 王威晨：打者遭三振，二出局。

第三棒指定打擊 彭政閔：右外野方向飛球遭接殺，三出局。

二局上

第五棒一壘手 朱育賢：打者遭三振， 一出局。

第六棒指定打擊 陳俊秀：左外野方向落地安打，打者攻佔一壘。

第七棒二壘手 葉竹軒：打者遭三振，二出局。

第八棒右外野手 鍾承佑：左外野方向飛球遭接殺，三出局。

二局下

第四棒左外野手 詹子賢：左外野方向落地安打，打者攻佔一壘。

第五棒中外野手 張志豪：觸身球保送，打者攻佔一壘，一二壘有人。

第六棒一壘手 林智勝：左外野方向全壘打，帶有三分打點。

第七棒右外野手 陳子鴻：打者遭三振，一出局。