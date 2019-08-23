運動雲

>

不斷更新／陳晨威首打席敲二安無用　桃猿兄弟首局0比0

ETtoday運動雲

▲▼0816 中華職棒中信兄弟對桃猿-林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

▲林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿與中信兄弟在洲際球場3連戰第1場，先攻的桃猿，雖然晨威首打席就從兄弟先發赫猛手中敲出二壘安打，但後續進攻未能推進，而王溢正面對兄弟打者，也在1局下成功讓對手三上三下，目前雙方0比0。

一局上 ：Lamigo先攻

請繼續往下閱讀...

第一棒中外野手 陳晨威：右外野方向二壘安打，打者攻佔二壘。

第二棒三壘手 林 立：打者遭三振，一出局。


第三棒左外野手 藍寅倫：右外野方向飛球遭接殺，二壘跑者推進至三壘，二出局。

第四棒捕 手 林泓育：三壘方向界外飛球遭接殺，三出局。

一局下

第一棒二壘手 吳東融：中外野方向飛球遭接殺，一出局。

第二棒三壘手 王威晨：打者遭三振，二出局。

第三棒指定打擊 彭政閔：右外野方向飛球遭接殺，三出局。

二局上

第五棒一壘手 朱育賢：打者遭三振， 一出局。

第六棒指定打擊 陳俊秀：左外野方向落地安打，打者攻佔一壘。

第七棒二壘手 葉竹軒：打者遭三振，二出局。

第八棒右外野手 鍾承佑：左外野方向飛球遭接殺，三出局。

二局下

第四棒左外野手 詹子賢：左外野方向落地安打，打者攻佔一壘。

第五棒中外野手 張志豪：觸身球保送，打者攻佔一壘，一二壘有人。

第六棒一壘手 林智勝：左外野方向全壘打，帶有三分打點。

第七棒右外野手 陳子鴻：打者遭三振，一出局。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

世羽賽／戴資穎強心臟兩局化解6個局點　直落二退南韓晉級8強

中職／泡麵才剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘（影片）

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／洋將登錄規定有修改空間　兄弟行文給聯盟

中職／包林傑單局4K創紀錄　史上第5人

中職／味全龍談妥U23國手李凱威　新秀只剩2人沒簽

中職／8月狂象　中信兄弟3連勝躍居下半季首位

我還有希望！林書豪自認NBA生涯未完全結束　滿意自己的努力

中職／想辦法提升攻擊　統一獅添購新法寶

中職／林泓育認同理念　看好劉育辰勝任總教練

熱門新聞

世羽賽／戴資穎強心臟兩局化解6個局點　直落二退南韓晉級8強

中職／泡麵才剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘（影片）

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／洋將登錄規定有修改空間　兄弟行文給聯盟

中職／包林傑單局4K創紀錄　史上第5人

中職／味全龍談妥U23國手李凱威　新秀只剩2人沒簽

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2桃猿VS兄弟　首局0比0

3羅力演出3上3下　4局富邦2：1統一

4林安可不放棄當投手　打者經驗是養份

5馬大偉解盤／天使@太空人買大分

熱門新聞

1世羽賽／戴資穎直落二退南韓晉級8強

2泡麵剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘

3邱志恆零簽圓夢　獅迷但最愛恰哥

4洋將登錄可修改　兄弟行文給聯盟

5包林傑單局4K創紀錄　史上第5人

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

『我們當真了』李振昌到底是不是泡麵殺手？

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366