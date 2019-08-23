日職／王柏融連11打數熄火　單場2三振打擊率直直落

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿23日開始作客歐力士，王柏融先發第6棒，擔任指定打擊，他賽前對歐力士打擊率高達4成以上，但此戰4打數皆熄火，打擊率直直落。

火腿1局上錯失兩出局後兩安打的攻勢，2局上王柏融首打席敲二壘飛球，形成3上3下，王柏融4局上第二打席渡邊諒二壘安打後，敲出投手前滾地球錯失建功，下一棒平沼翔太補上安打，幫助火腿先馳得點。5局上又利用大田泰示轟出陽春砲，隨後近藤健介選保送，清宮幸太郎安打，攻佔一、三壘，王柏融第三打席遭到三振，火腿以2比0領先。

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歐力士5局下反攻，中川圭太跑出內野安打，西浦颯大靠野手選擇上壘，攻佔一、二壘，安達了一適時安打追回1分，但盜壘失敗出局， 松井雅人保送上壘，形成一、三壘有跑者，福田周平掃出安打追平比數為2比2，也把火腿年輕的19歲先發左投北浦竜次打退場，公文克彥登板後止血。歐力士6局下西浦颯大適時安打超前為3比2，吉田正尚7局下轟出本季第22支全壘打，羅梅洛（Stefen Romero）演出「背靠背」全壘打，拉開為6比2。

火腿8局上進攻，面對曾效力火腿的投手增井浩俊，渡邊諒敲中外野飛球，王柏融2好球後揮空三振，連兩打席被三振。火腿9局上面對狄克森（Brandon Dickson），西川遙輝保送，大田泰示、近藤健介連續安打追至4比6，但最終仍以2分差落敗。

王柏融此戰4打數皆熄火，自20日對西武最後一打席敲安打後，已經連12打席無安打，期間僅靠1次觸身球保送上壘，連11打數無安打，打擊陷入低潮，打擊率降至0.268。