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伊古達拉大頭照「藏著」驚呼的柯瑞　美專家預估灰熊9月底買斷他

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▲▼伊古達拉的推特大頭照藏著柯瑞的身影。（圖／翻攝自推特／andre）

▲伊古達拉的推特大頭照藏著柯瑞的身影。（圖／翻攝自推特／andre）

記者游郁香／綜合報導

伊古達拉(Andre Iguodala)曾在今年總決賽期間直言，灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)是他繼續打球的唯一理由，誓言要捍衛對方的榮耀；無奈今夏為了先簽後換羅素(D’Angelo Russell)，勇士被迫忍痛交易這位35歲老將。雖然不再是隊友，但兩人休賽季仍膩在一起，「小AI」近日更新的推特大頭照裡還有「咖哩」的身影。

2013年季後賽，伊古達拉代表西區第3種子金塊出戰第6名的勇士，被灣區軍團的年輕核心柯瑞與湯普森(Klay Thompson)吸引；勇士也在他身上看到了「亮點」，在那年夏天出手招攬他。來到金州這6年來，他見證勇士起飛稱霸，也成了最不可或缺的拼圖之一。

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除了贏得3座總冠軍，這位35歲老將也與柯瑞成了摯友，今年總冠軍賽期間，他曾表示，讓他帶傷拚戰下去的動力就是「咖哩」，「我喜歡柯瑞，他是一個很棒的人，這是為何我喜歡打籃球，也是我繼續打球的唯一理由。」更誓言要捍衛對方無論是場上或場下的榮耀，但他今夏卻成了球隊網羅籃網一哥羅素的犧牲品。

▲勇士伊古達拉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊古達拉 。（圖／達志影像／美聯社）

儘管下季無法再和柯瑞並肩作戰，伊古達拉這個夏天依舊與勇士一哥膩在一起，兩人都對高爾夫球非常著迷，他近日更新的推特大頭照上，便是自己揮桿的英姿，一旁則是蹲低身體認真凝視小白球飛越軌跡，還張大嘴巴的「咖哩」。「小AI」很頑皮地「圈出」柯瑞，似乎是怕大家沒注意到。

柯瑞看到後也很快轉發並寫道，「這是我的兄弟，320碼準確命中。」顯見兩人的好交情，有不少勇士迷湧入留言呼喊真希望他們能再當隊友；還有人說新賽季還沒開打，已經開始想念伊古達拉了。

被交易到灰熊的伊古達拉並不在曼菲斯的重建藍圖中，湖人和火箭都對他很感興趣；不過美國《ESPN》專家馬克斯(Bobby Marks)近日在節目上表示，他不認為灰熊會交易「小AI」，而是會在9月底訓練營開始時買斷這位老將。

▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／CFP）

▲伊古達拉與柯瑞情誼深厚 。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩伊古達拉小AI灰熊
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