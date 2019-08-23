SBL／季前選秀30日登場　22人報名台銀手握狀元籤

▲李冠霆。（圖／DLIVE提供）



記者洪偵源／綜合報導

第17季SBL季前選秀會將於30日登場，籃協23日公布選秀報名名單，共有22名球員參加，誰能成為新科選秀狀元，就看擁有第1輪第1順位的台銀，會在榜上貼上誰的名字。

季前選秀會在8月7日拍板定案，訂在30日舉行，22日報名截止，本季只有5隊參加SBL，台銀在上季戰績墊底，握有狀元籤。

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九太（原金酒）擁有首輪第2順位籤，第3順位為裕隆，第4順位為台啤，璞園則在第5順位，選秀會地點在晶宴會館民生館舉行，下午3點開始。

計畫投入選秀的球員，有部份在夏季聯賽登場，不過後來有大半球員考慮續留母校，台大醫學系的長人劉人豪，則因為公開二級球員，需要教練推薦，最後由台銀推薦獲得選秀機會。

參加選秀名單如下：郭東雄、陳維倫、詹軍、鄭皓為、張峻庭、李冠霆、王柏智、高國強、呂威霆、杜譽城、莊又齊、袁加樂、張家禾、張健鑫、張幃翔、陳懷安、謝育政、辛祐廷、林明毅、劉人豪、豐正凱還有黃進傑。

握有狀元籤的台銀，傾向優先補進前鋒位置，重點是3號位，台藝大的張家禾曾在台銀練過球，另一個補強計畫是4號位，他們推薦的劉人豪，以及呂威霆、王柏智也曾在台銀練過球。