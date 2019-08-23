12歲華裔少女劉萱參加LPGA加拿大賽　46年史上最年輕

▲劉萱12歲就參加加拿大公開賽，該賽事史上最年輕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

LPGA加拿大公開賽在22日展開，而這項賽事自從1973年成立以來，就一直是相當大型的賽事，這次還有一名業餘選手參賽引起話題性，那就是華裔加拿大籍的劉萱(Michelle Liu)，因為他目前才12歲，這也成為這項賽事46年來最年輕的選手。

加拿大公開賽目前進行了第一輪，目前是由美國選手安妮(Annie Park)，以65桿低於標準桿7桿的成績暫居第1，台灣選手徐薇凌同樣也有參賽，而她則是以低於標準桿3桿的69桿，暫時並居第16名。不過這場大賽最具話題性的無非就是華裔加拿大籍的劉萱參賽，劉萱出生於2006年，目前年僅12歲9個月，創下了加拿大公開賽46年以來，史上最年輕的參賽紀錄，過去的紀錄則是由去年冠軍亨德森(Brooke Henderson)在2012年以14歲的年齡參賽。

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只是劉萱並非LPGA巡迴賽歷史中最年輕的參賽選手，最年輕的參賽紀錄，則是由1967年美國女子公開賽的克拉斯所保持，當時她是以10歲7個月的年紀參賽。劉萱目前成績在第152名，多了標準桿9桿，要晉級的難度相當大，不過以12歲的年紀就取得LPGA的參賽資格，就可見她的資質相當高，同時劉萱先前也表示，這次參賽並不會預期名次，將會抱著學習的心態，向各路好手學習。