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世羽賽／戴資穎拼打破魔咒：在每個不可能中，創造更多可能

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▲▼ 戴資穎拼闖4強打氣：在每個不可能中，創造更多可能 。（圖／翻攝自戴資穎IG）

▲ 戴資穎在IG為自己打氣 。（圖／翻攝自戴資穎IG）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，前世界球后戴資穎前一戰驚險以直落二擊敗南韓金佳恩，晉級8強將要交手印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu），而在化解金佳恩6個局點後，戴資穎也在IG為自己打氣，「要更相信自己。」

戴資穎過去五度都在8強出局的戴資穎，能否打破魔咒前進4強，就要看今晚的對決，不過在16強賽對上世界排名29的金佳恩，卻是贏得相當驚險，第一局化解對手4個局點追上反超，第二局原先在領先優勢下，被對手追上，再化解2個局點，以兩個24：22搶下8強門票。

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戴資穎也難得在場上出現怒吼，賽後他提到，「這是在提醒我的警訊，要注意手上失誤不要太多。」即將要力拼打破8強魔咒的他，也在IG寫道，「在每一個不可能當中，創造更多可能。 #相信自己 #爸爸時常對我這麼說。」為自己加油打氣。

球迷也紛紛留言，「見到你撲地救球，非常心疼！」「辛苦妳了，孩子！」「一直都很相信妳！好好休息，明天我們陪妳！」「好愛你今天怒吼的樣子。」「一邊看一邊佩服妳有好強大的心理素質。」「多麼激勵人心，妳又辦到了！」

▼世羽賽戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）

▲▼世羽賽戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）

關鍵字： 世羽賽戴資穎
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