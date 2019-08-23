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林書豪31歲生日首度擁有個人簽名鞋　仍懷抱重返NBA的希望

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▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

還在尋覓新東家的林書豪，23日迎來31歲生日，雖然這是他自2012年「林來瘋」過後，首度到此時都還未確定下季東家，能否延續NBA生涯成了未知數；不過他這個月與大陸球鞋品牌「特步」簽下3年合約，即將擁有個人第一雙簽名鞋，對此他表示非常期待，他也自曝是一個嗜鞋如命的「Sneakerhead」。

林書豪上個月返台期間就曾穿著特步的休閒鞋亮相，立刻引起關注；球鞋代言品牌也是「自由身」的他，8月9日正式與大陸品牌特步簽下3年合約，目前他的第一雙簽名鞋也即將開始設計，特步為此邀請了設計師、潮流人士還有100位豪粉等，一起討論簽名鞋的設計。

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對於這種「集思廣益」的模式，林書豪接受大陸媒體《虎撲》專訪時表示，自己一定會聽取大家的意見，因為他也不是這方面的專家。這雙個人簽名鞋讓「豪小子」非常期待，「我已經等了9年能夠有機會有自己的簽名鞋，我也希望用我的籃球鞋分享很多不同的資訊和故事。」

▲林書豪27日出席籃球訓練營，又穿上大陸品牌特步球鞋亮相。（圖／記者杜奕君攝）

▲林書豪出席籃球訓練營，穿上大陸品牌特步球鞋亮相。（圖／記者杜奕君攝）

林書豪透露自己是一個嗜鞋如命的「Sneakerhead」，「我很喜歡鞋子，以前也有很多很多雙鞋，我的家人朋友都知道，你一進我的家的時候，旁邊就有一個Sneaker Wall。」

由於遲遲都沒有傳出有NBA球隊接洽他，反倒是CBA球隊動作頻頻，北京首鋼更被中國籃球記者宋翔爆料「無限接近」簽約林書豪，這位台裔控衛是否越來越接近登陸CBA備受關注。不過他仍懷抱著重返NBA的希望，「我覺得這個NBA生涯還沒完全結束，所以我還有希望。」

▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪豪小子CBA
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