日職／棄打從投張奕暫別一軍驚奇之旅　首敗後下二軍

▲張奕對軟銀鷹。（圖／翻攝自FOX）

記者楊舒帆／綜合報導

歐力士「棄打從投」育成球員出身的張奕22日挑戰3連勝失敗，吞下日職生涯首敗，23日球團宣布將他降到二軍，再等待下次機會。

張奕父親節生涯首戰表現亮眼拿下首勝，第二戰雖然靠著火力援護奪2連勝，但連續挨3轟仍是隱憂，22日回到高校與大學成長的福岡縣，難敵軟銀打線，吞下首敗。

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張奕前4局仍展現壓制力，被敲2安打無失分，最快飆到151公里，5局兩出局一、二壘有跑者時遭到內川聖一敲二壘安打，賈西亞爾（Yurisbel Gracial）再敲1安打失1分，張奕失3分後退場，他反省道，「二軍時就養成的壞習慣，對打者過於慎重，很懊悔。」

歐力士監督西村德文則說，「張奕5局為止都有奪勝的企圖心，但是兩出局後連投兩保送比較可惜。」張奕用83球，投4.2局，被敲4安打，失2分，歐力士最終以1比5落敗，承擔生涯第1敗，他賽後說，「今天平衡感不佳，上下半身不協調，下次會做修正再努力。」

張奕一軍的3場先發驚奇之旅暫告終，23日球團宣布下二軍，加上前兩場牛棚出賽，他目前為止在一軍累計17.1局，奪13次三振，被敲20支安打，包含5轟，失掉10分都是責失，防禦率5.19。