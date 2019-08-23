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不斷更新／羅力演出3上3下　4局富邦2：1統一

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▲▼統一獅,羅里奇。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅羅里奇。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

統一獅23日迎戰富邦悍將，2上靠高國輝陽春砲、戴培峰安打，富邦率先攻下2分。3下統一連續三支安打打回1分。

1局上富邦進攻，張正偉中外野飛球遭接殺，楊晉豪游擊滾地遭刺殺，胡金龍二壘滾地遭刺殺。

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1局下統一進攻，林靖凱界外飛球遭接殺，蘇智傑一壘滾地遭刺殺，鄧志偉遭到三振。

2局上，林益全游擊滾地遭刺殺，高國輝左外野陽春砲，林哲瑄中外野一壘安打，王正棠遭到三振，戴培峰右外野二壘安打、帶1分打點，李宗賢右外野飛球遭接殺。

2局下，高國慶右外野飛球遭接殺，楊家維界外飛球遭接殺，林安可遭到三振。

3局上，張正偉中外野飛球遭接殺，楊晉豪靠二壘手傳球失誤上壘，胡金龍左外野一壘安打，林益全二壘滾地遭刺殺，高國輝遭到三振，

3局下，黃恩賜左外野飛球遭接殺，郭峻偉三壘滾地遭刺殺，莊駿凱左外野一壘安打，林靖凱中外野一壘安打，蘇智傑中外野一壘安打、帶1分打點，鄧志偉游擊滾地遭刺殺。

4局上，林哲瑄本壘上方飛球遭接殺，王正棠二壘滾地遭刺殺，戴培峰選到四壞保送，李宗賢游擊滾地遭刺殺。

4局下，高國慶三壘滾地遭刺殺，楊家維游擊滾地遭刺殺，林安可游擊滾地遭刺殺。

羅里奇本季14場出賽是4勝4敗、防禦率3.57，今年他對戰富邦悍將4場，3勝1敗、對戰防禦率3.23，有2場先發勝、1場中繼勝。

▲▼富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

羅力本季19場出賽9勝7敗、防禦率3.27，挑戰連續6季單季10勝，本季他對統一獅5場，戰績為2勝2敗。

統一先發名單，第一棒二壘手林靖凱、第二棒左外野手蘇智傑、第三棒指定打擊鄧志偉、第四棒一壘手高國慶、第五棒三壘手楊家維、第六棒右外野手林安可、第七棒游擊手黃恩賜、第八棒捕手郭峻偉、第九棒中外野手莊駿凱。

富邦先發名單，第一棒右外野手張正偉、第二棒三壘手楊晉豪、第三棒指定打擊胡金龍、第四棒一壘手林益全、第五棒左外野手高國輝、第六棒中外野手林哲瑄、第七棒二壘手王正棠、第八棒捕手戴培峰、第九棒游擊手李宗賢。

關鍵字： 中華職棒統一獅富邦悍將
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