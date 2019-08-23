韓國最強女力　LPGA本季已11冠有望破單季最多紀錄

▲許美貞剛奪下蘇格蘭公開賽冠軍，韓國有望挑戰單季最多冠紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

一直以來韓國都是女子高爾夫球的強權，在世界排名前10的成員中，韓國球員就佔了5名，更是包辦了前3名的席次，而過去在2015年、2017年的LPGA巡迴賽，韓國創下了賽季最多奪冠勝場15場，而今年賽季至今，韓國選手已經拿下11座冠軍，相當有望挑戰紀錄甚至創造新紀錄。

2019年的LPGA自今年的1月17日在美國佛羅里達的鑽石渡假村冠軍賽展開，至今已經進行了23場賽事，目前則在進行加拿大公開賽，而這些比賽中，韓國女子軍團已經合力拿下了11座冠軍，上一個大型賽事蘇格蘭公開賽也是由韓國選手許美貞奪下冠軍。

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過去韓國女子軍團曾在2015年以及2017年的LPGA賽季上共奪下15座冠軍，而目前本賽季的LPGA還剩下9場比賽，考慮到韓國今年的勝率接近5成，相當有機會超過15座冠軍，並刷新單季最多勝場的紀錄。目前加拿大公開賽進行第一天，暫居第一的雖然是美國選手，但年僅24歲的韓國選手高貞榮目前也與另外4名選手並居第2，距離第1只有一桿之差，仍相當有機會衝擊冠軍；另外梁熙英則是並列第11，低於標準桿3桿，同樣有機會衝到前3。

▲ LPGA美國公開賽冠軍李晶恩 。（圖／達志影像／美聯社）

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