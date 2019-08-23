請喝酒被拒暴打老人　「嘴砲王」麥葛雷格終於肯認錯

▲前UFC拳王麥葛雷格行事風格時常惹爭議。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

前UFC拳王「嘴砲王」麥葛雷格（Conor McGregor）今年4月在家鄉愛爾蘭的酒吧鬧事，出拳暴打老先生遭網友撻伐。事隔將近4個多月，他終於透過媒體認錯，表示自己的行為確實無法被接受。

當時麥葛雷格在老家愛爾蘭的一間酒吧請全場喝酒，但有一位老先生不領情，直接把酒杯放回了吧台上，於是麥葛雷格又再拿了一次，一樣被這位老先生給拒絕，然而，這舉動竟讓麥葛雷格大發雷霆，直接一拳招呼過去，讓在場的人都嚇呆了。

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「我錯了，我試圖去彌補，然後我也做了彌補。但不管怎麼樣，我就錯了，我必須來到這裡，承擔一切責任。」麥葛雷格透過媒體致上歉意，「這不是我學習綜合格鬥的原因，我學習格鬥是為了避免這樣情況。」

暴打老人的影片很快在網路上流傳，麥葛雷格表示，看著這部影片就像是「有一把刀刺進我的心臟」，他願意為此事負起所有責任，「無論我走到哪裡，我都會面對，我不會逃避，我犯了錯，這是完全不可以接受的行為。」

去年10月麥葛雷格在UFC 229敗給俄羅斯拳王哈比卜·努馬戈梅多夫（Khabib Nurmagomedov），賽後雙方人馬爆發大亂鬥，引起軒然大波。自該場比賽結束後，他至今都還沒有參與比賽。今年2月他在推特拋出退休震撼彈，但他心裡仍有復出八角籠的想法，希望以王者之態回歸。