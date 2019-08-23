U15亞洲盃／兩岸大戰中華扣倒勝　23日戰韓國拚冠軍戰門票

▲U15中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U15世界盃23日進行複賽，兩岸大戰中華充分發揮火力，提前6局就以10比扣倒獲勝，24日戰韓國攸關冠軍戰門票。

中華隊首局就由王君佑安打開路，林盛恩二壘安打帶2打點，加上對方有1次失誤，此局率先攻下4分，2局上攻勢再起，第9棒林翰賢保送，並以盜壘及捕逸攻佔三壘，王君佑敲滾地球帶回1分，然後對方換投，黃勇傳連再選保送，王浩藍安打送回1分，李俊漢安打攻佔一、三壘，林盛恩利用三壘手失誤跑上二壘，再進帳1分，取得7比0領先。

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中華隊3、4局攻勢減緩，直到5局上，再以1安打、1失誤進帳1分，6局上利用保送上壘，潘磊二壘安打及邱冠維高飛犧牲打各帶1打點，將比數拉開至10比0。

中華隊此戰由林詔恩先發投2局奪4K，潘磊接替1.2局被敲2安打無失分，徐鴻祥投1.1局飆3K，伍祐城後援1局飆1K，4投聯手8K封鎖打線。

中華隊預賽帶1敗晉級複賽，22日複賽再取1勝，目前1勝1敗，日本、韓國則是各帶1勝，日、韓兩隊晚間將交手，若日本勝韓國，中華24日再勝韓國，就由中華與日本爭冠，若韓國勝日本，中華隊24日勝韓國，就會形成3隊互咬，得比較對戰優質率決定分組前兩名晉級冠軍戰隊伍。