世籃賽／金童盧比歐20分鐘掃20分　西班牙狂勝多明尼加32分

▲西班牙金童盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

歷經換血的西班牙隊，這次世界盃由暴龍冠軍中鋒小賈索(Marc Gasol)領軍，雖然12人名單中少了很多老面孔，但在FIBA公布的最新戰力榜上，他們依舊高居第3。23日出戰多明尼加的熱身賽，西班牙當家後場「金童」盧比歐(Ricky Rubio)上場20分鐘就掃下20分、6助攻，率隊以102比70狂電對手32分。

西班牙最近擠下了NBA新科年度MVP得主「字母哥」領軍的希臘，爬上FIBA戰力榜第3，僅次於尋求3連霸的美國和塞爾維亞。這支歐陸強權23日與實力明顯與他們有段落差的多明尼加打了一場熱身賽，開局就打出一波12比0猛攻，上半場打完已經以51比35、16分領先對手。

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下半場西班牙又繼續拉開分差，終場以102比70毫無懸念取勝。「金童」盧比歐上半場就攻下14分，上陣20分鐘掃下20分、6助攻；效力黃蜂的G．赫南高梅玆(Guillermo Hernangomez)貢獻13分；小賈索有12分進帳；23歲的金塊前鋒J．赫南高梅茲(Juan Hernangomez)拿下11分、7籃板。

▲西班牙小賈索。（圖／CFP）

西班牙出征世界盃的12人名單已確定，當中有一半具有NBA資歷，現役NBA球員包括小賈索、盧比歐兩位知名球星，還有G．赫南高梅玆和J．赫南高梅茲。另外2006年世錦賽冠軍成員、資深射手費南德茲(Rudy Fernandez)也曾在NBA待了4年，先後效力拓荒者和金塊；以及曾在2012年到2015年披拓荒者戰袍的克拉維爾(Victor Claver)。

西班牙本屆被分在C組，同組的還有伊朗、波多黎各、突尼西亞，要在小組賽階段出線應該不成問題，次輪才會迎來硬仗。

▲西班牙盧比歐。（圖／CFP）