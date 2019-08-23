運動雲

>

世籃賽／金童盧比歐20分鐘掃20分　西班牙狂勝多明尼加32分

ETtoday運動雲

▲▼西班牙金童盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙金童盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

歷經換血的西班牙隊，這次世界盃由暴龍冠軍中鋒小賈索(Marc Gasol)領軍，雖然12人名單中少了很多老面孔，但在FIBA公布的最新戰力榜上，他們依舊高居第3。23日出戰多明尼加的熱身賽，西班牙當家後場「金童」盧比歐(Ricky Rubio)上場20分鐘就掃下20分、6助攻，率隊以102比70狂電對手32分。

西班牙最近擠下了NBA新科年度MVP得主「字母哥」領軍的希臘，爬上FIBA戰力榜第3，僅次於尋求3連霸的美國和塞爾維亞。這支歐陸強權23日與實力明顯與他們有段落差的多明尼加打了一場熱身賽，開局就打出一波12比0猛攻，上半場打完已經以51比35、16分領先對手。

請繼續往下閱讀...

下半場西班牙又繼續拉開分差，終場以102比70毫無懸念取勝。「金童」盧比歐上半場就攻下14分，上陣20分鐘掃下20分、6助攻；效力黃蜂的G．赫南高梅玆(Guillermo Hernangomez)貢獻13分；小賈索有12分進帳；23歲的金塊前鋒J．赫南高梅茲(Juan Hernangomez)拿下11分、7籃板。

▲世籃賽,西班牙,小賈索,盧比歐。（圖／CFP）

▲西班牙小賈索。（圖／CFP）

西班牙出征世界盃的12人名單已確定，當中有一半具有NBA資歷，現役NBA球員包括小賈索、盧比歐兩位知名球星，還有G．赫南高梅玆和J．赫南高梅茲。另外2006年世錦賽冠軍成員、資深射手費南德茲(Rudy Fernandez)也曾在NBA待了4年，先後效力拓荒者和金塊；以及曾在2012年到2015年披拓荒者戰袍的克拉維爾(Victor Claver)。

西班牙本屆被分在C組，同組的還有伊朗、波多黎各、突尼西亞，要在小組賽階段出線應該不成問題，次輪才會迎來硬仗。

▲世籃賽,西班牙,小賈索,盧比歐。（圖／CFP）

▲西班牙盧比歐。（圖／CFP）

關鍵字： NBA小賈索盧比歐世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

ESPN名嘴曝KD從未打算久留勇士　「本來就想到那奪冠後離開」

世籃賽／美國在「福地」澳洲63年沒輸過　波總追界外球跑贏球員

世籃賽／八村壘砍23+7難擋阿根廷　39歲史柯拉飆20+5射日

我還有希望！林書豪自認NBA生涯未完全結束　滿意自己的努力

世籃賽／美國Q3一波流16分退澳洲　波總5萬人前執教讚嘆如電影

世籃賽／波總竟拿馬刺合約威脅「澳洲王」？逼米爾斯洩漏比賽計劃

林志傑為球迷與台灣籃壇加盟富邦勇士　談俠獸對決：先熟悉隊友

北京首鋼仍鎖定林書豪？　表態尋求第3外援：不放棄任何努力

ESPN專家團預測公鹿、金塊登分區龍頭　湖人第5、勇士跌到第6

湖人熱身賽4度交手勇士！2場全美直播　詹皇AD首秀對決柯瑞

熱門新聞

世羽賽／戴資穎強心臟兩局化解6個局點　直落二退南韓晉級8強

中職／泡麵才剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘（影片）

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／洋將登錄規定有修改空間　兄弟行文給聯盟

中職／味全龍談妥U23國手李凱威　新秀只剩2人沒簽

我還有希望！林書豪自認NBA生涯未完全結束　滿意自己的努力

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2戴資穎：在每個不可能中創造更多可能

3一軍驚奇之旅　張奕首敗下二軍

4韓國LPGA有望打破15冠成史上最佳

5盧比歐飆20分　西班牙狂勝32分

熱門新聞

1世羽賽／戴資穎直落二退南韓晉級8強

2泡麵剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘

3邱志恆零簽圓夢　獅迷但最愛恰哥

4洋將登錄可修改　兄弟行文給聯盟

5味全談妥李凱威　新秀剩2人沒簽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

『我們當真了』李振昌到底是不是泡麵殺手？

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366