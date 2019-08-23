女排亞錦賽／中華無緣4強　明年東奧亞洲資格賽要搶唯一門票

▲ 中華女排逆轉勝伊朗 。（圖／取自AVC，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽正在南韓首爾進行，中華隊以戰績1勝1敗分組第二進入8強，得到明年參與東京奧運亞洲區資格賽的機會，8強複賽遭到南韓直落三、再以3比1擊敗伊朗，不過晉級4強希望渺茫，更重要的是要力拼明年1月的東奧亞洲區資格賽，取得進入奧運的門票。

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中華本屆亞錦賽和泰國、紐西蘭同組，先是不敵泰國後又擊敗紐西蘭，靠著泰國直落三退紐西蘭，中華以小組第二，和地主南韓、伊朗、日本、哈薩克、泰國、大陸、印尼晉級8強，取得東京奧運資格賽門票。8強複賽E組有地主南韓、伊朗、泰國和中華，F組則是日本、哈薩克、大陸和印尼。

中華女排首場遭到地主南韓直落三，今天對上伊朗，中華女排在首局以22：25讓出後，連趕三局展現強大企圖心，以25：23、25：19以及25：12上演逆轉勝，以3比1局數擊敗伊朗。

不過E組地主南韓前一日3比0擊敗中華、泰國3比0擊敗伊朗、F組大陸前一日3比0擊敗哈薩克、日本3比0擊敗印尼，南韓、泰國、大陸、日本也提前確定晉級4強。中華女排將要力爭5至8名的排名賽，力拼最佳排名。

但更重要的是是明年1月開打的東京奧運亞洲區資格賽， 奧運女排項目共有12國家地區參賽，目前已經在洲際奧運資格賽(Intercontinental Olympic Qualification Tournament)獲得參賽資格的包括地主日本、以及6個分組第一的塞爾維亞、大陸、美國、巴西、俄羅斯、義大利，共7個國家，因此還剩下5張門票落在明年各洲的資格賽。

以亞洲來說，在亞錦賽的前8名都能獲得進入參加資格賽資格、由於日本是東奧地主、大陸已經取得資格，因此第9名也能獲得資格，明年1月的資格賽8支隊伍要爭取唯一一張的亞洲區奧運參賽資格門票，難度可說是非常高，過去中華女排從未闖進奧運，本屆也要力拼創造歷史。

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