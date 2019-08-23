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U18世界盃／中華首戰對手巴拿馬　8美職簽約球員助陣

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▲U18世界盃，中華隊首戰對手巴拿馬。（圖／截自巴拿馬棒協官網）

▲U18世界盃，中華隊首戰對手巴拿馬。（圖／截自巴拿馬棒協官網）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃將於30日在韓國釜山幾張郡開打，中華隊首戰對手是巴拿馬，巴拿馬陣中有8位已經與美職球隊簽約的球員助陣，而且經過一個月的分階段集訓，實力不容小覷，中華隊首戰得小心應戰。

巴拿馬上次參加U18世界盃是2012年拿下第七名，在中南美各國中實力不算特別突出，不過這次巴拿馬有備而來，7月底選出培訓名單，並展開集訓，除了國內青棒菁英之外，還有8位與美職已經簽下合約的球員，其中6位正在多明尼加參加夏季聯盟，正處於比賽期的狀態，其中Adrian Montero曾打過2016年U15世界盃。

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巨人投手Jorge Garcia頗具壓制力，目前在夏季聯盟奪4勝0敗，防禦率3.46，另一位巨人投手Marvin Brown則是1勝3敗，防禦率4.74。野手方面，白襪的Benyamin Bailey具備長打能力，出賽55場，185打數敲60支安打，有12支二壘安打、3支三壘安打、2轟，打擊率0.324，藍鳥的Adrian Montero打擊率0.322，海盜的Luis Tello打擊率0.275，道奇的Jose Ramos打擊率0.275。另巨人的Adrian Sugasty和藍鳥的Jean Arnaez則沒有出賽紀錄。

巴拿馬預計26日出發前往韓國，這些美職球員將在週末報到，中華與巴拿馬開幕首日賽程為韓國當地時間12點，也就是巴拿馬的凌晨1點，為了提早適應時差問題，他們在當地23日凌晨1點做訓練。

關鍵字： U12世界盃中華隊巴拿馬
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