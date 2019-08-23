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世羽賽／周天成對決王高倫拼生涯最佳4強　距離獎牌只差一勝

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▲▼ 世羽賽周天成。（圖／CFP）

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，男單一哥周天成16強以2比1驚險擊敗22歲新星駱建佑，8強賽要對上世界排名15的泰國華裔王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN），周天成過去四度在8強止步，也要拼突破，拼生涯最佳成績。

周天成世界排名衝上生涯新高的第2位，本屆首輪2比1擊敗丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），32強賽直落二輕取克羅埃西亞選手金雅克（vonimir DURKINJAK），16強賽駱建佑頻頻重砲扣殺，周天成靠著經驗、穩定性也還以重扣，以2比1驚險搶下8強門票。

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周天成過去四度闖進世錦賽8強，而擊敗駱建佑後，也是連三年（2017、2018、2019年）晉級8強，周天成曾提到，本屆的目標就是先拿一面獎牌，如今距離晉級4強獎牌（銅牌）只差一場勝利，對手是王高倫，王高倫在16強直落二擊退印度一哥斯里坎特（KIDAMBI Srikanth）。

雙方過去4度交手，周天成取得4連勝，不過周天成的4場勝利中，有3場都打滿3局，可說都是硬仗，最近交手是在7月的印尼公開賽，周天成勝出，最後一舉封王。該賽事預計在24日凌晨1點（台灣時間）出賽，能否突破最佳的8強成績，就看這場。

男單晉級8強狀況，日本球王桃田賢斗再度交手大馬新星李梓嘉、印尼一哥喬納坦（Jonatan CHRISTIE）對上印度好手巴米迪帕提（SAI PRANEETH B.）、丹麥安東森（Anders ANTONSEN）對上大陸諶龍，最後是周天成對決王高倫。

關鍵字： 世羽賽周天成
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