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U18世界盃／美國火球男壓境　10大高中新秀有7人來台

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▲U18美國隊來台移訓，與中華隊進行4場熱身賽。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）

▲U18美國隊來台移訓，與中華隊進行4場熱身賽。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）

記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃棒球賽將於8月30日在韓國釜山，取得四連霸的美國隊在出征之前，先於24日在台體大棒球場與中華隊進行4場熱身賽。本次美國隊陣中好手雲集，多數球員都被看好擁有大聯盟選秀第一輪的實力。

大聯盟官網列出明年選秀前10大高中新秀當中，其中就有7名球員將隨隊來台灣與U18中華隊進行4場熱身賽。包括排名第2的投手阿貝爾（Mick Abel）、第3名外野手韓崔克斯（Austin Hendrick）、第4名的左投沙威諾（Nate Savino）和第5名的游擊手霍華德（Ed Howard）。

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此外，第6名的外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、第7名的捕手索德斯東（Tyler Soderstrom）以及第9名的捕手羅莫（Drew Romo）也都在本次U18美國隊的名單當中。

阿貝爾是本屆美國隊陣中最優秀的投手之一，且擁有6呎5吋（195公分）、185磅（84公斤）的絕佳身材，投球機制流暢能夠隨心所欲催球速，球速大約在93至95英哩（約150至153公里）之間，最快可到97英哩（約156公里），以及82至86英哩（約132至138公里）的滑球，還有一顆位移幅度極大的變速球，用來欺騙打者揮棒。

在野手部分，外野手韓崔克斯（Austin Hendrick）也是備受矚目的高中潛力大物之一，在今年賽季展現出絕佳的揮棒速度和力量，唯一需要加強的地方在於應付變化球。在守備方面，他能運用強大的手臂力量發揮出精準的長傳。

雙方首戰將於24日下午1點開打，第二戰25日下午1點，第三戰26日晚上6點半，第四戰則是27日下午1點。而本屆美國隊總教練是曾6度帶領克莱姆森大學闖進NCAA大專世界大賽的萊格特（Jack Leggett），這也是他連續兩年執掌U18美國隊。

▲U18美國隊來台移訓，與中華隊進行4場熱身賽。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）

▲U18美國隊好手雲集，多名球員被看好具有明年大聯盟選秀會首輪實力。（圖／翻攝自@USABaseball18U推特）

關鍵字： U18世界盃美國中華隊
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