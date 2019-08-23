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世足資格賽／伊朗不讓女性進場　FIFA警告不解決將禁賽

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▲伊朗女球迷近40年無法進場看球。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗女球迷近40年無法進主場看球。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽將在9月登場，不過 C組的隊伍伊朗因為一直以來都禁止女性球迷進場，有嚴重性別歧視，引起FIFA關注，儘管伊朗有規劃讓女球迷進場看球，但卻遭批只是作秀，而FIFA更要求伊朗在10月10日的主場賽事中，將這項問題解決，否則可能會實施國際賽禁令。

伊朗在1979年伊斯蘭革命後，實施政教合一，而在教義的規範下，已經近40年都禁止女性球迷入場看球，對於女性而言相當不公平，原先看球只是在平常不過的事情，但伊朗的女球迷多年來卻都要鋌而走險，不惜喬裝成男性進場才得以支持自己喜愛的球隊。

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在今年4月份就有至少5名女球迷戴上假髮、黏上鬍子扮成男性才騙過球場的保全入場，見證波斯波里斯隊在伊朗聯賽奪冠的一刻。不過在今年的3月份，就有35名女球迷拿著合法門票試圖入場欣賞艾斯迪格拿對波斯波里斯的比賽，卻被禁止進場，甚至還有2名女子遭到逮捕，就可見女性在伊朗要入場看球是極度受到打壓。

▲伊朗女球迷喬裝成男性只為進場看比賽。（圖／翻攝自推特／Sobhan Hassanvand）

▲伊朗女球迷喬裝成男性只為進場看比賽。（圖／翻攝自推特／Sobhan Hassanvand）

這樣的問題層出不窮，使得FIFA不得已出面給予壓力，讓伊朗到去年6月的俄羅斯世界盃小組賽，才讓極少數的女球迷進場，而那些女性大多是球員的家屬，而且一次都只有幾百人能夠進場，這跟伊朗主場阿薩迪體育場共可容納10萬名觀眾有著極大差距，這樣的作法更被痛批只是作秀

現在世足資格賽即將要展開，FIFA的態度也強硬起來，要求伊朗在10月10日主場首戰對決柬埔寨的比賽解決，倘若再禁止女球迷進場，最重可實施國際賽禁令，將無緣2022世界盃。

而上月18日，伊朗足協表示願意解禁，讓女性球迷自由入場，不過仍需政府批准，但伊朗的司法部長蒙塔澤里(Mohammad Montazeri)態度卻相當強硬，甚至認為FIFA根本不在乎女性是不是真的想看比賽，「女人能否看球這根本與FIFA無關，FIFA如此堅持讓女人進入球場，去看男性球員比賽，反映了敵對勢力正在滲透伊朗。」這也讓原先明朗的情況又再次蒙上陰影，最終伊朗是否會遭到禁賽處分，仍有待10月的主場賽事而定。

▲伊朗男足。（圖／路透社）

▲伊朗男足將在10月10日於主場進行世足資格賽，FIFA要求讓女性球迷自由進場看球。（圖／路透社）

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關鍵字： 世足資格賽伊朗
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