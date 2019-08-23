世羽賽／戴資穎今晚對決辛度　要打破魔咒闖4強拼重返球后

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，前世界球后戴資穎前一戰驚險以直落二擊敗南韓金佳恩，晉級8強將要交手世界第5的印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu），過去五度都在世錦賽8強出局的戴資穎，能否打破魔咒前進4強，就要看今晚的對決！

本屆大會第二種子戴資穎，過去五度晉級8強，但最佳成績也是8強，首戰以直落二輕取印尼小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）後，16強賽共化解金佳恩6個局點，直落二驚險搶下8強門票，賽後戴資穎提到，「這是在提醒我，要注意手上失誤不要太多。」

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▼戴資穎要挑戰4強。（圖／取自Badminton Photo）

戴資穎只要能夠打進四強，積分就能超過現任球后日本山口茜，加上世界第3的陳雨菲要闖進決賽、第4的奧原希望要奪冠才能竄升球后，因此戴資穎若能一舉奪冠更確定重返球后寶座。而戴資穎8強賽迎來辛度，辛度在本賽季表現平平，只拿下一座巡迴賽亞軍，不過去年世錦賽銀牌、亞運銀牌、年終總決賽首度封后，也被視為是大賽型選手。

雙方交手紀錄來看共14次碰頭，戴資穎握有10勝優勢，不過最近一次交手就是在去年年終總決賽，戴資穎三局遭逆轉，而在此役之前，戴資穎取得6連勝，因此戴資穎這場比賽如果穩定發揮，晉級不是難事，能否打破8強魔咒，就看23日預計晚上7點（台灣時間）的交鋒。

女單晉級8強的選手有32強爆冷擊敗山口茜的新加坡楊佳敏，要對上泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON ）、日本奧原希望要交手大陸何冰嬌、丹麥米亞（Mia BLICHFELDT）交手大陸陳雨菲，最後是戴資穎對決辛度。戴資穎如果擊敗辛度，4強將有機會碰上陳雨菲，提前上演球后保衛戰。

▼ 辛度。（圖／CFP）