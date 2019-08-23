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ESPN名嘴曝KD從未打算久留勇士　「本來就想到那奪冠後離開」

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▲杜蘭特媽媽汪達表示，若沒有醫生的建議，自己的兒子根本不可能在G5上場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美名嘴爆料杜蘭特從來沒打算久留勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

聯盟巨星杜蘭特(Kevin Durant)今夏在未正式與籃網洽談前，就自行宣布轉投布魯克林，他的灣區隊友柯瑞(Stephen Curry)還是在飛去找他的途中得知此事，讓外界懷疑他原本就沒將勇士納入考慮。美國《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)近日就爆料，久留勇士從來就不是KD的選項，「因為他知道這支球隊永遠不會是他的。」

杜蘭特在金州3季率隊奪下2冠，2度獲頒FMVP，但他上季與陣中的禁區悍將格林(Draymond Green)因為一次進攻選擇起爭執，不僅被罵「賤人」還遭嗆「勇士在你來之前就在贏球了！」加上他季後賽右小腿受傷缺陣期間，不斷承受著得趕緊歸隊的壓力，選在總決賽G5復出竟釀成阿基里斯腱斷裂悲劇，外界本來就不看好他會選擇續留勇士。

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不過杜蘭特選在自由市場開市第一天，還未與籃網正式會面就宣布轉戰布魯克林，提前結束亞洲行程就為了趕去見他的灣區隊友柯瑞，甚至是在飛機上得知這個重磅消息，這樣的做法仍令人有些錯愕。

▲格林（右）化解與杜蘭特心結。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特上季初曾與格林發生嚴重爭執。（圖／達志影像／美聯社）

美國《ESPN》名嘴史密斯近日在播客節目上直言，杜蘭特從來就沒想過久留勇士，「他本來就想去那裡(勇士)贏得一些冠軍戒就離開。勇士從來就不是他的長期選項，從來都不是。他總是想著要離開，因為他意識到這支球隊永遠不會是他的。」

先前就有不少報導披露，杜蘭特受到勇士迷的喜愛程度遠不如一哥柯瑞，每當「咖哩」在甲骨文球場站上罰球線時，通常都會獲得MVP歡呼，但這對KD來說卻不是常態，除非進到季後賽。儘管兩大巨星互相尊重，卻有勇士迷對連2年FMVP都頒給KD而不是「咖哩」感到不開心。

甚至勇士總管邁爾斯(Bob Myers)也曾在2018年的冠軍遊行上開杜蘭特玩笑，當時KD恢復了自由身，主持人向邁爾斯提到，「你去年說柯瑞可以得到任何他想要的合約。」邁爾斯隨即回應，「這不一樣，柯瑞從頭到尾都在這裡，這是他應得的。」讓在一旁的KD只能尷尬微笑。

▲勇士杜蘭特(Kevin Durant)。（圖／CFP）

▲杜蘭特遭逢阿基里斯腱斷裂重傷。（圖／CFP）

關鍵字： NBA杜蘭特勇士籃網KD
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