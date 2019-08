▲葛西瓦加BCW將在9月1日為桃猿阿迷趴開場表演且開球。(圖/桃猿提供)

記者歐建智/綜合報導

Lamigo桃猿繼找來蘇永康及金曲獎最佳新人ØZI之後,今天(23日)宣布葛西瓦加BCW將在9月1日為阿迷趴開場表演,而且將會開球。

台灣原住民歌手葛西瓦是BOXING樂團主唱,去年在金曲獎「台灣早就有嘻哈」中以排灣族母語表演快嘴饒舌,讓網友相當驚艷,而後續他則推出了個人饒舌單曲《Maya maluqem 別退縮》入圍今年第30屆金曲獎。

請繼續往下閱讀...

葛西瓦說:「國語饒舌是讓大家看見我的方式,母語饒舌則是讓更多人了解我們的文化。」葛西瓦在歌曲中堅持保有母語創作,希望讓大家看見原住民音樂也有無限可能。



他和同為擁有原住民血脈的饒舌歌手 BCW一起合作新單曲《到了沒》,訴說著離鄉背井打拼不屈不饒的心境,不斷自我激勵,咬緊牙關打磨自己,向大眾宣示自我認同的價值:「The best me I can be!」 。