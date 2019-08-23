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ABL／夢想家補7呎大外援！　喬治亞聯賽最佳中鋒布巴羅坐鎮

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▲夢想家再補大外援多梅高・布巴羅(Domagoj Bubalo)。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家再補大外援多梅高・布巴羅(Domagoj Bubalo)。（圖／寶島夢想家提供）

記者路皓惟／綜合報導

寶島夢想家日前已公布大型搖擺人羅素，他的到來能增強禁區的防線。23日球團公布新任禁區守護神－多梅高・布巴羅(Domagoj Bubalo)，是身高7呎的歐洲長人，進攻多在油漆區附近、能面框及背框進攻、擅長策應，與羅素可以一裡一外的搭配，也能高低位合作，新賽季將組成雙塔守護夢想家禁區。近日抵台的布巴羅已參觀過場館環境，經過自我調整即將投入球隊9月初的季前集訓。

「大外援」一直是夢想家的補強重點，在制服組經過幾週尋找之下，找來移動能力好且攻擊手段多的克羅埃西亞籍長人多梅高·布巴羅(綽號簡稱：波波)加盟。新的禁區支柱波波，身高7呎(212公分)28歲，出生於波士尼亞與赫塞哥維亞(簡稱波赫)克羅埃西亞籍。雖沒有NCAA一級大學背景，但從18歲就打職業聯賽(波士尼亞一級)，也打過克羅埃西亞U16,U18,U19,U20國家隊，在歐洲籃球生涯打過波士尼亞、愛沙尼亞、亞得里亞海、波羅的海、立陶宛、德國、希臘、喬治亞以及克羅埃西亞聯賽，是不折不扣的歐洲長人也是籃球浪人。

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布巴羅的最佳賽季就是來台之前的2018-2019賽季，在喬治亞職籃出賽28場，場均上場33.5分鐘可繳出18.3分10.4籃板2.2助攻1.4火鍋1抄截，兩分命中率62.5%，如此全能的表現讓他拿下喬治亞職籃年度最佳中鋒、年度第一隊及外援第一隊，是扎實且全方位的禁區大個。

談到他2018-19在喬治亞聯賽打出驚人表現的賽季波波表示：「這經驗對我來說很特別，因為教練跟團隊都很信任我，讓我自由發揮展現我的能力，最終也拿下最佳外援。」

有趣的是，夢想家制服組在找來波波之前，做球員報告時發現波波竟是前任禁區支柱阿提諾於2015-16效力愛沙尼亞聯賽時的隊友，當時阿提諾才剛從大學畢業轉入職業生涯。聊到同隊時的回憶，波波也覺得很巧合，笑著說：「儘管我們同隊的時間很短，大約兩個月，但很高興能和他搭配，因為我們場上場下默契都很好，那段期間我們拿下了12連勝！」

目前已確認兩名外援人選，教練及其他球員補強陣容將陸續揭曉。寶島夢想家將於季外參與9月24至9月29的花蓮觀護盃邀請賽以及10月底的馬來西亞國際籃球邀請賽。

關鍵字： ABL夢想家布巴羅
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