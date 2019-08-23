洋基24日作客道奇上演世界大賽前哨戰　柳賢振首戰掛帥

▲道奇先發柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

美聯戰績最佳的洋基將於24日作客對上國聯戰績最佳的道奇隊，雙方將展開系列三連戰，首戰由國聯賽揚熱門柳賢振掛帥先發，這兩支大聯盟戰績前2名的對決，也被認為今年是世界大賽的對戰戲碼。

洋基作客道奇三連戰第一場，將由洋基派克斯頓（James Paxton）對上柳賢振。明星投手柳賢振本季投出12勝3敗、防禦率1.64佳績，今年有機會刷新1916年名人堂左投馬奎德（Rube Marquard）寫下的1.58道奇隊史單季先發投手最低防禦率紀錄，同時有望挑戰繼1968年神獸吉布森（Bob Gibson）以來的最低大聯盟最低防禦率紀錄。

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洋基目前戰績83勝45敗、勝率6成48，戰績排名美聯第一，而道奇戰績84勝44敗、勝率6成56，不僅是國聯最佳戰績，同時也是目前大聯盟最佳戰績，本季兩支最強球隊被球迷看好在世界大賽對決。

▲道奇連續2年闖進世界大賽。（圖／達志影像／美聯社）



假設今年世界大賽如球迷預測上演洋基大戰道奇，這將是雙方第11度在世界大賽中對決，前一次雙方交手已是1981年，當時道奇以4勝2敗淘汰洋基，奪下隊史第5座世界大賽冠軍。

道奇自2013年起連續6年打進季後賽，近2年更是挺進世界大賽，但先後敗給太空人和紅襪，苦吞「二連亞」。至於洋基近2年也都打進季後賽，但都無緣進入世界大賽，而上一次參與世界大賽已是2009年，也是球隊最後一次奪冠。

▲洋基上一次奪冠已是2009年。（圖／達志影像／美聯社）