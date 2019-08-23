世足資格賽／香港反送中激烈　FIFA恐不讓主場進行

▲香港隊(紅) 恐怕因為反送中行動無法在主場作戰。（圖／香港足總提供）



記者張曜麟／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽將在9月登場，其中C組的隊伍中有著伊朗、伊拉克、巴林、香港、柬埔寨，整體形勢較為複雜，除了整體戰力之外，更重要的就是當地的政局動盪較大，香港近期的「反送中」活動就被FIFA關注，若情況嚴重將有可能無法在主場出戰。

世足資格賽採取雙循環制，各隊都有在主場征戰以及前往客場挑戰的機會，不過C組的球隊有多支政局都動盪多時，最近香港在這2個月以來針對《逃犯條例》所進行的示威遊行，規模越演越烈，日前更香港機場更進行大罷工影響甚巨，而這也引起FIFA關注。

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香港將在9月10日於主場對決伊朗，不過FIFA就在觀察目前香港的情況，因為抗爭規模過大，若情況嚴重的話，FIFA將可能會以安全考量，要求香港禁止在主場作戰。其實這樣的情況，C組中像是伊拉克也是如此，自80年代開始，伊拉克就因為戰爭、政局動盪的因素，被FIFA禁止在主場作戰，近16年來伊拉克多次的世界盃資格賽都在鄰近的伊朗、阿聯酋或卡達進行。

▲伊拉克禁令解除，將在10月10日主場對決香港。(圖／達志影像／美聯社)



原先今年的資格賽伊拉克也被禁止在主場作戰，但因為今年7月份伊拉克成功舉辦西亞足球錦標賽，FIFA對於舉辦結果情況滿意，也宣布暫時解除禁令，讓伊拉克可以在主場進行世足資格賽，而他們的主場首戰，將在10月10日舉行，對手就是香港。

▲香港反送中遊行激烈引起FIFA關注。（圖／路透社）