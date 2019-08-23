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世籃賽／美國在「福地」澳洲63年沒輸過　波總追界外球跑贏球員

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▲▼美國男籃華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃華克(左)。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

面對澳洲漫威體育場(Marvel Stadium)超過5萬1000名球迷，美國隊22日依舊以102比86、16分差帶走這場熱身賽的勝利，他們在這塊「福地」取得了30連勝，從1956年的奧運至今，63年沒在這裡輸過球；兩隊將在24日中午12點進行第2次對決。

位於墨爾本的漫威體育場平常主要作為澳式橄欖球的場地，可容納超過5萬人，這次不少球迷都衝著能現場看到美國隊超級球星如詹姆斯(LeBron James)或柯瑞(Stephen Curry)而買票進場；未料這些NBA巨星不是早早表態不打，就是在訓練營展開前接連退隊，讓不少球迷憤而喊著要退票。

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▲美國隊，史馬特、布朗、坦圖、華克、庫茲馬。（圖／CFP）

▲美國隊本屆星度不足。（圖／CFP）

儘管本屆美國隊星度不足，甚至在FIBA最新公布的戰力排行中遭塞爾維亞「超車」，跌到了第2名，但他們仍打出精彩表現，作客擠滿5萬1218名球迷的漫威體育場，在第3節打出32對18的一波流，甩開澳洲隊的糾纏，最後以102比86大勝了16分。

在這麼多人面前執教，讓美國隊總教練波波維奇(Gregg Popovich)讚嘆宛如電影場景，不斷回頭看怕會跌下舞台。這一戰波總也有「精彩鏡頭」，第3節開局不久，澳洲進攻發生失誤，球滾到了界外，70歲的波波維奇奮力追球，搶先在美國隊的子弟兵之前接到球，並把球丟回場中，場邊響起了歡呼和掌聲。

關鍵字： NBA美國隊波波維奇澳洲世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
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