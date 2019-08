世籃賽／美國在「福地」澳洲63年沒輸過　波總追界外球跑贏球員

▲美國男籃華克(左)。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

面對澳洲漫威體育場(Marvel Stadium)超過5萬1000名球迷,美國隊22日依舊以102比86、16分差帶走這場熱身賽的勝利,他們在這塊「福地」取得了30連勝,從1956年的奧運至今,63年沒在這裡輸過球;兩隊將在24日中午12點進行第2次對決。

位於墨爾本的漫威體育場平常主要作為澳式橄欖球的場地,可容納超過5萬人,這次不少球迷都衝著能現場看到美國隊超級球星如詹姆斯(LeBron James)或柯瑞(Stephen Curry)而買票進場;未料這些NBA巨星不是早早表態不打,就是在訓練營展開前接連退隊,讓不少球迷憤而喊著要退票。

▲美國隊本屆星度不足。(圖/CFP)

儘管本屆美國隊星度不足,甚至在FIBA最新公布的戰力排行中遭塞爾維亞「超車」,跌到了第2名,但他們仍打出精彩表現,作客擠滿5萬1218名球迷的漫威體育場,在第3節打出32對18的一波流,甩開澳洲隊的糾纏,最後以102比86大勝了16分。

在這麼多人面前執教,讓美國隊總教練波波維奇(Gregg Popovich)讚嘆宛如電影場景,不斷回頭看怕會跌下舞台。這一戰波總也有「精彩鏡頭」,第3節開局不久,澳洲進攻發生失誤,球滾到了界外,70歲的波波維奇奮力追球,搶先在美國隊的子弟兵之前接到球,並把球丟回場中,場邊響起了歡呼和掌聲。

"He's 70 years of age and still has the wheels to beat 'em all!"



Gregg Popovich showing off the speed pic.twitter.com/BchLkY9sZb