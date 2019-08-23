美網／喬帥、費德勒有望4強提早對決　西西帕斯32強對澳洲屁孩

▲喬科維奇挑戰衛冕。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

美網單打籤表23日凌晨出爐，衛冕冠軍喬科維奇(Novak Djokovic)和費德勒(Roger Federer)都在籤表上半區，預計將在4強對決。而希臘球星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，很可能要在32強對上他的「壞朋友」基里奧斯(Nick Kyrgios)。

喬科維奇在美網有可能拿下今年第三座，也是近兩年第五座大滿貫冠軍。不過他的籤表並不算太好看，4強對決費德勒之前，他預計在8強要對上有「總理」之稱，今年戰績不俗的俄羅斯第5種子梅德韋傑夫(Daniil Medvedev)。梅德韋傑夫目前處在生涯最高的世界第五，今年還分別在蒙地卡羅和辛辛那提大師賽擊敗喬帥，實力不容小覷。

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另外希臘球星西西帕斯的籤表也讓人眼睛為之一亮，他的首輪對手將是上週擊敗費德勒的俄羅斯新星路布列夫(Andrey Rublev)。32強還有可能對上在北美硬地賽季組過雙打的搭檔，「澳洲壞小子」基里奧斯。

美網首輪也有幾場比賽相當受關注，「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)的對手，將是去年爆冷擊敗費德勒的米爾曼（John Millman）；奧格阿里辛(Felix Auger-Aliassime)和沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)也將上演加拿大內戰。

美網男單8強預計將是喬科維奇對梅德韋傑夫；費德勒對錦織圭；蒂姆(Dominic Thiem)對西西帕斯；納達爾對茲維列夫(Alexander Zverev)。

▲費德勒。（圖／路透社）