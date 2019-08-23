運動雲

>

美網／喬帥、費德勒有望4強提早對決　西西帕斯32強對澳洲屁孩

ETtoday運動雲

▲▼喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇挑戰衛冕。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

美網單打籤表23日凌晨出爐，衛冕冠軍喬科維奇(Novak Djokovic)和費德勒(Roger Federer)都在籤表上半區，預計將在4強對決。而希臘球星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，很可能要在32強對上他的「壞朋友」基里奧斯(Nick Kyrgios)。

喬科維奇在美網有可能拿下今年第三座，也是近兩年第五座大滿貫冠軍。不過他的籤表並不算太好看，4強對決費德勒之前，他預計在8強要對上有「總理」之稱，今年戰績不俗的俄羅斯第5種子梅德韋傑夫(Daniil Medvedev)。梅德韋傑夫目前處在生涯最高的世界第五，今年還分別在蒙地卡羅和辛辛那提大師賽擊敗喬帥，實力不容小覷。

請繼續往下閱讀...

另外希臘球星西西帕斯的籤表也讓人眼睛為之一亮，他的首輪對手將是上週擊敗費德勒的俄羅斯新星路布列夫(Andrey Rublev)。32強還有可能對上在北美硬地賽季組過雙打的搭檔，「澳洲壞小子」基里奧斯。

美網首輪也有幾場比賽相當受關注，「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)的對手，將是去年爆冷擊敗費德勒的米爾曼（John Millman）；奧格阿里辛(Felix Auger-Aliassime)和沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)也將上演加拿大內戰。

美網男單8強預計將是喬科維奇對梅德韋傑夫；費德勒對錦織圭；蒂姆(Dominic Thiem)對西西帕斯；納達爾對茲維列夫(Alexander Zverev)。

▲費德勒Roger Federer。（圖／路透社）

▲費德勒。（圖／路透社）

關鍵字： 美網費德勒喬科維奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

推薦閱讀

世羽賽／戴資穎強心臟兩局化解6個局點　直落二退南韓晉級8強

中職／泡麵才剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘（影片）

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／洋將登錄規定有修改空間　兄弟行文給聯盟

我還有希望！林書豪自認NBA生涯未完全結束　滿意自己的努力

中職／味全龍談妥U23國手李凱威　新秀只剩2人沒簽

中職／冠猛失7分不理想　桃猿還沒決定換人

中職／包林傑單局4K創紀錄　史上第5人

世籃賽／美國Q3一波流16分退澳洲　波總5萬人前執教讚嘆如電影

世羽賽／周天成三局激戰連下5分退星國小將　驚險殺進8強

熱門新聞

世羽賽／戴資穎強心臟兩局化解6個局點　直落二退南韓晉級8強

中職／泡麵才剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘（影片）

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／洋將登錄規定有修改空間　兄弟行文給聯盟

我還有希望！林書豪自認NBA生涯未完全結束　滿意自己的努力

中職／味全龍談妥U23國手李凱威　新秀只剩2人沒簽

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2美國在澳洲63年沒輸過　波總跑贏球員

3世界大賽前哨戰　洋基道奇3連戰

4美網喬帥費德勒有望4強提早對決

5華克、米歇爾、史馬特當美國隊長

熱門新聞

1世羽賽／戴資穎直落二退南韓晉級8強

2泡麵剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘

3邱志恆零簽圓夢　獅迷但最愛恰哥

4洋將登錄可修改　兄弟行文給聯盟

5林書豪自認NBA生涯未完全結束

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

『我們當真了』李振昌到底是不是泡麵殺手？

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366