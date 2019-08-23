難忘史上最長162場禁賽　A-Rod自爆崩潰痛哭：我搞砸人生

▲A-Rod在2014年因禁藥風波遭禁賽162場。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）受邀參加女賽車手派翠克（Danica Patrick）的訪問節目，講述2014年因禁藥風波被禁賽162場的心境，A-Rod表示當時身心瀕臨崩潰，搞砸了自己的人生。

A-Rod在2014年捲入禁藥風波，被大聯盟處以多達211場禁賽，這是大聯盟史上最重禁賽處份。當時他隨即提出仲裁，經過法院長時間的討論，最後宣布將禁賽減少至162場。

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「我犯了大錯。」A-Rod直言當時覺得棒球生涯將就此結束，「我因為禁藥收到大聯盟史上最長的禁賽，一開始想說只有50場，就像其他17人一樣，但最終結果卻是211場。天阿！這真的讓我哭著跪倒在地，我徹底搞砸了我的人生。」

當被派翠克問到是否認為棒球生涯恐怕告終時，A-Rod回答道：「百分之一百。我知道我棒球生涯完蛋了，這是我這一生中最黑暗的時刻。」A-Rod提到，自己在禁賽期間接受了心理治療，成功幫助自己重新出發。

A-Rod在2015年重新回到棒球場上，出賽151比賽繳出.250/.356/.486打擊三圍，擊出33支全壘打、86分打點。與洋基簽下10年2.75億美元合約的A-Rod，原本合約將於2017年才到期，但他選擇於2016年球季尚未結束宣告退休，轉任洋基特別顧問和指導員。

A-Rod大聯盟22年生涯，留下696支全壘打、3115支安打、2086分打點等偉大紀錄。退役後他轉戰球評，講評風格深受球迷喜愛，成了形象良好的專業球評，整個由黑翻紅，而他將於2022年首度叩關名人堂。