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世籃賽／華克、米歇爾、史馬特當美國隊長　共同帶領球隊

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▲世籃賽,美國隊,史馬特,華克,米歇爾。（圖／CFP）

▲華克,米歇爾擔任美國隊長，是球隊頭號進攻手。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽將在31日開打，奪冠熱門的美國隊在進行最後的衝刺，22日晚間也與澳洲打了熱身賽，以16分大勝。根據《Bleacher Report》報導，現在美國隊任命了華克( Kemba Walker)、米歇爾(Donovan Mitchell)、史馬特(Marcus Smart)為隊長，將扛起本屆世籃賽的共同帶領球隊重任。

今年的美國隊許多球星都以備戰新賽季為由，選擇不參加世籃賽，而原本在美國隊名單中的球員，有些也因為傷病退出，使得陣容相當黯淡，最終僅由二線球星以及年輕小將組成。

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這次的美國隊中最大咖無非就是剛轉戰綠衫軍的華克，他更是美國隊的頭號進攻手，另外米歇爾也是美國隊較具人氣的球星，他的進攻能力也是無庸置疑，華克與米歇爾在昨天與澳洲的熱身賽也分別攻下23分、13分，就可見得分能力相當強。

根據《Bleacher Report》報導，華克與米歇爾都被任命為今年的美國隊長，將要扛起整支球隊，同時也是對於他們地位的認可。另外還有一人也被任命為美國隊長，那就是史馬特，身為防守悍將，「聰明哥」打球相當激情，非常擅長激勵球隊的士氣，是一支球隊不可或缺的角色。儘管史馬特先前因為小腿受湯，並沒有參與球隊訓練，但他一直未退出，更明確表示把入選國家隊當成極大榮譽，目前他的恢復狀態，接下來很快就能回到隊中。

▲世籃賽,美國隊,史馬特,華克,米歇爾。（圖／CFP）

▲史馬特。（圖／CFP）

關鍵字： NBA世籃賽華克米歇爾史馬特美國隊
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