世籃賽／八村壘砍23+7難擋阿根廷　39歲史柯拉飆20+5射日

▲日本男籃八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

日本男籃22日移師明年東京奧運場地埼玉超級體育館面對阿根廷，吸引超過1萬7000名球迷入場。儘管今年NBA首輪第9順位的混血前鋒八村壘砍下全隊最高的23分、7籃板和5助攻，日本隊仍陷入了苦戰，被39歲老將史柯拉(Luis Scola)和布魯斯諾(Nicolas Brussino)合力拿下41分，終場以93比108慘敗給阿根廷。

過去2場熱身賽都敗給紐西蘭的日本隊，經過一周調整後，22日移師埼玉超級體育館對戰39歲老將史柯拉領軍的阿根廷，混血前鋒八村壘再次爆發，以16投9中飆出23分、7籃板和5助攻；馬場雄大貢獻17分；歸化洋將費茲卡斯(Nick Fazekas)挹注15分、10籃板的雙十數據。

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▲39歲的史柯拉依舊是阿根廷最重要的得分手之一 。（圖／達志影像／美聯社）

日本團隊在進攻端表現不差，但無力阻擋阿根廷的火力，導致他們整場幾乎都在對手背後苦追，最後時刻還被對手連續上籃得手拉開分差，終場以93比108輸了15分。阿根廷則以今夏轉戰西甲薩拉戈薩的鋒衛布魯斯諾砍下21分、7籃板最佳；黃金世代成員史柯拉飆出20分、5籃板，39歲的他依舊是球隊最重要的得分手之一。

日本隊本屆世界盃與美國、土耳其和捷克同在E組，雖然身為東京奧運地主國沒有力拚出線的壓力，但以目前在熱身賽的表現，似乎不符合八村壘所說的「史上最強」日本隊，狀態還有待調整。

▲日本男籃八村壘。（圖／達志影像／美聯社）