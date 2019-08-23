運動雲

>

世籃賽／八村壘砍23+7難擋阿根廷　39歲史柯拉飆20+5射日

ETtoday運動雲

▲▼日本男籃八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本男籃八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

日本男籃22日移師明年東京奧運場地埼玉超級體育館面對阿根廷，吸引超過1萬7000名球迷入場。儘管今年NBA首輪第9順位的混血前鋒八村壘砍下全隊最高的23分、7籃板和5助攻，日本隊仍陷入了苦戰，被39歲老將史柯拉(Luis Scola)和布魯斯諾(Nicolas Brussino)合力拿下41分，終場以93比108慘敗給阿根廷。

過去2場熱身賽都敗給紐西蘭的日本隊，經過一周調整後，22日移師埼玉超級體育館對戰39歲老將史柯拉領軍的阿根廷，混血前鋒八村壘再次爆發，以16投9中飆出23分、7籃板和5助攻；馬場雄大貢獻17分；歸化洋將費茲卡斯(Nick Fazekas)挹注15分、10籃板的雙十數據。

請繼續往下閱讀...

▲▼39歲的史柯拉依舊是阿根廷最重要的得分手之一 。（圖／達志影像／美聯社）

▲39歲的史柯拉依舊是阿根廷最重要的得分手之一 。（圖／達志影像／美聯社）

日本團隊在進攻端表現不差，但無力阻擋阿根廷的火力，導致他們整場幾乎都在對手背後苦追，最後時刻還被對手連續上籃得手拉開分差，終場以93比108輸了15分。阿根廷則以今夏轉戰西甲薩拉戈薩的鋒衛布魯斯諾砍下21分、7籃板最佳；黃金世代成員史柯拉飆出20分、5籃板，39歲的他依舊是球隊最重要的得分手之一。

日本隊本屆世界盃與美國、土耳其和捷克同在E組，雖然身為東京奧運地主國沒有力拚出線的壓力，但以目前在熱身賽的表現，似乎不符合八村壘所說的「史上最強」日本隊，狀態還有待調整。

▲▼日本男籃八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本男籃八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA八村壘史柯拉日本隊阿根廷世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

推薦閱讀

我還有希望！林書豪自認NBA生涯未完全結束　滿意自己的努力

世籃賽／美國Q3一波流16分退澳洲　波總5萬人前執教讚嘆如電影

世籃賽／波總竟拿馬刺合約威脅「澳洲王」？逼米爾斯洩漏比賽計劃

林志傑為球迷與台灣籃壇加盟富邦勇士　談俠獸對決：先熟悉隊友

北京首鋼仍鎖定林書豪？　表態尋求第3外援：不放棄任何努力

ESPN專家團預測公鹿、金塊登分區龍頭　湖人第5、勇士跌到第6

湖人熱身賽4度交手勇士！2場全美直播　詹皇AD首秀對決柯瑞

林書豪中國行體驗京劇化身趙子龍　拿毛筆寫媽媽名字幫慶生

美11州看好湖人下季奪冠　皮朋稱快艇更強：他們太多人能守詹皇

魯伊正式加盟快艇任首席助教　湖人今夏曾找他卻不願給長約

熱門新聞

世羽賽／戴資穎強心臟兩局化解6個局點　直落二退南韓晉級8強

中職／泡麵才剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘（影片）

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／洋將登錄規定有修改空間　兄弟行文給聯盟

我還有希望！林書豪自認NBA生涯未完全結束　滿意自己的努力

中職／味全龍談妥U23國手李凱威　新秀只剩2人沒簽

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2美國在澳洲63年沒輸過　波總跑贏球員

3世界大賽前哨戰　洋基道奇3連戰

4美網喬帥費德勒有望4強提早對決

5華克、米歇爾、史馬特當美國隊長

熱門新聞

1世羽賽／戴資穎直落二退南韓晉級8強

2泡麵剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘

3邱志恆零簽圓夢　獅迷但最愛恰哥

4洋將登錄可修改　兄弟行文給聯盟

5林書豪自認NBA生涯未完全結束

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

『我們當真了』李振昌到底是不是泡麵殺手？

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366