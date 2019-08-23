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美國政府制裁委內瑞拉　大聯盟禁止球員打冬季聯盟

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拉莫斯遭綁架，冬季聯盟賽事開賽前，球員為他祈福。(圖／達志影像／美聯社)

▲大聯盟官方禁止球員休賽季參加委內瑞拉冬盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

許多職棒球員會在休賽季前往委內瑞拉冬季聯盟打工，尋求大聯盟機會，但根據《華爾街日報》報導，由於美國對委內瑞拉實施全面經濟禁運關係，大聯盟官方正式宣布禁止球員在季後到委內瑞拉冬盟打球。

大聯盟在一份聲明中表示，「大聯盟已經就總統川普對委內瑞拉的行政命令進行暸解，我們將完全遵守政府所實施的政策。關於委國的冬季聯盟方面，大聯盟將暫時禁止球員參賽，直到收到相關政府機關指示。」

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根據《ESPN》報導進一步指出，除了大聯盟球員禁止參加委內瑞拉冬季聯盟外，小聯盟球員也包括在內。此外，委內瑞拉籍的球員被允許於休賽季回到家中。

大聯盟之所以會禁止球員參加委內瑞拉冬季聯盟，最主要就是美國總統川普對委國政府實施的全面經濟禁運，凍結委內瑞拉政府所有資產，禁止進行交易，除非擁有特別豁免。

委內瑞拉冬季聯盟主要由委內瑞拉石油公司（Petroleos de Venezuela SA）贊助，總計有8支球隊。參與賽事需經由大聯盟球團許可，而大聯盟球團每年冬天都會送農場潛力至冬盟磨練，或是幫助傷癒復出的球員找回手感。另外，部分自由球員也會參加冬盟以尋求重回大聯盟的機會。

關鍵字： 委內瑞拉冬季聯盟大聯盟
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