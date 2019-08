彈力球苦主金鶯被敲259轟　破大聯盟單季挨最多轟紀錄

▲金鶯本季已經被敲出259轟,寫下大聯盟難堪紀錄。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

金鶯隊歷經去年47勝115敗的史上最多敗紀錄後,今年球季又再締造一項難堪紀錄,23日主場面對同區光芒,被轟出本季第259支全壘打,超越2016年紅人隊,寫下的大聯盟單季挨最多轟的紀錄。

金鶯先發投手沃伊切霍夫斯基( Asher Wojciechowski)慘遭炸裂,3局上先是被美杜斯(Austin Meadows)擊出一發陽春砲,打破單季挨最多轟紀錄後,接著亞當斯(Willy Adames)又於5局上敲出陽春全壘打,金鶯本季128場比賽被轟了260支全壘打。

