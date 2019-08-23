彈力球苦主金鶯被敲259轟　破大聯盟單季挨最多轟紀錄

▲金鶯本季已經被敲出259轟，寫下大聯盟難堪紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

金鶯隊歷經去年47勝115敗的史上最多敗紀錄後，今年球季又再締造一項難堪紀錄，23日主場面對同區光芒，被轟出本季第259支全壘打，超越2016年紅人隊，寫下的大聯盟單季挨最多轟的紀錄。

金鶯先發投手沃伊切霍夫斯基（ Asher Wojciechowski）慘遭炸裂，3局上先是被美杜斯（Austin Meadows）擊出一發陽春砲，打破單季挨最多轟紀錄後，接著亞當斯（Willy Adames）又於5局上敲出陽春全壘打，金鶯本季128場比賽被轟了260支全壘打。

請繼續往下閱讀...

Austin's homer was a record-breaker.



We'll let you guess what that record is. pic.twitter.com/1VHWxilRe6 — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) August 23, 2019

本季金鶯投手群輪番被轟炸，平均每9局被擊出2支全壘打，比位居第2名的水手隊的平均9局挨1.73轟高出不少。如果按照開季至今挨轟的比率，金鶯隊本季很有可能被擊出大約335支本壘打。

在此戰之前，金鶯團隊投手防禦率高達5.90，在大聯盟排名墊底。其中先發投手赫斯（David Hess）目前主投75局就被敲出28轟，等於每9局被敲3.4轟，至於挨轟比率最高的投手則是先發史崔利（Dan Straily），每9局被扛4.2轟。

今年球季大聯盟全壘打滿天飛，掀起一陣「飛球革命」，截至今日全大聯盟已經擊出5357支全壘打，自4月開始，連續3個月的全壘打數都破單月紀錄，而現在累積全壘打的數量已經可在歷史排行第9多，若照這樣的速率轟下去，將比起2017年的單季6105轟紀錄還要多出一大截。