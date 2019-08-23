中職直播／洋投雙羅大戰　羅力拚10勝、羅里奇力擋

▲羅力。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

統一獅22日打到延長賽11局下靠林安可再見安打，8比7險勝桃猿，今天（23日）馬上要趕上台北，在天母主場跟富邦悍將交手，派出洋投羅里奇先發，富邦悍將由洋投羅力掛帥，比賽時間提早到下午6點05分開打，請鎖定《ETtoday新聞雲》觀看直播賽事。

富邦悍將目前下半季戰績16勝15敗、勝率0.516，暫居第3名，落後排名領先中信兄弟有2場勝差。統一獅取得2連勝，11勝21敗、勝率0.344，還是最後一名。富邦目前對戰統一獅2連勝。

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這場比賽富邦悍將由洋投羅力先發，他本來是21日要碰上中信兄弟，比賽因雨延賽，羅力改在23日對戰統一獅，本季19場出賽9勝7敗、防禦率3.27，挑戰連續6季單季10勝，123.2局被12轟在內115支安打，119次三振、29次四死球，57失分有45責失。

羅力本季對戰統一獅5場是2勝2敗，近2場都有大量失分，7月25日5局失7分敗投，8月7日6局失5分奪下勝投。這是羅力本季首度在天母出賽。

統一獅先發投手羅里奇本季14場出賽是4勝4敗、防禦率3.57，68局被5轟在內63支安打，59次三振、21次四死球，失27分都是責失。

羅里奇今年對戰富邦悍將4場，3勝1敗、對戰防禦率3.23，有2場先發勝、1場中繼勝，他今年4勝中有3勝取自富邦，對富邦投球很有心得。

▲統一獅羅里奇。（圖／記者季相儒攝）